Procurados na Paraíba e no Rio Grande do Norte são presos durante perseguição, em Fortaleza

O grupo fugiu quando foi abordado no posto de fiscalização da PRF, em Itaitinga, mas acabou interceptado no bairro Messejana, na Capital

Quatro pessoas foram presas, durante uma perseguição policial, no bairro Messejana, em Fortaleza. Duas delas eram foragidas da Paraíba e do Rio Grande do Norte e são apontadas como integrantes de facções criminosas. A captura foi realizada, na tarde da última quarta-feira, 11, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações da instituição, a abordagem ao grupo aconteceu em frente ao posto da PRF, em Itaitinga. Durante fiscalização de rotina, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo Fox, porém o condutor desobedeceu à ordem dos agentes e fugiu.

Uma viatura iniciou a perseguição ao veículo e foi apoiada no trajeto por uma equipe da Polícia Militar. Os criminosos trafegavam em alta velocidade, no bairro Messejana, e chegaram a colidir com uma caminhonete. Eles ainda tentaram fugir a pé, porém foram capturados pelas equipes policiais.