Estação Chico da Silva se transforma em Estação da Alegria em alusão ao Dia das Crianças

45 estudantes da Escola Moura Brasil, em Fortaleza. participaram da Estação da Alegria, um passeio educativo para conhecer dois importantes equipamentos públicos que fazem parte do cotidiano da comunidade Crédito: FCO FONTENELE

Um dia antes da celebração do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, em que também é celebrado o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, alunos do colégio municipal Moura Brasil, de Fortaleza, tiveram o prazer de sair da sala de aula, passear de metrô, e visitar a exposição "Chico da Silva e a Escola do Pirambu", disponibilizada na Pinacoteca do Ceará. Como o dia é das crianças, a Estação Chico da Silva, onde elas começam o trajeto, foi transformada em Estação da Alegria. Durante a tarde desta quarta-feira, 11, quem apreciou a boa arte foram crianças de 5 a 8 anos de idade, do 1° e 2° ano do ensino fundamental da escola. Isto porque, quem passa no corredor da estação já começa a apreciar alguns dos quadros do pintor acreano. Josiane Oliveira, assessora de planejamento estratégico da Metrofor, disse que este é o período de retomada das ações de responsabilidade social da Metrofor, que tinham sido paralisadas devido à pandemia da Covid-19.

Ela explica que a ideia tornar o transporte público um espaço de mobilidade e de lições de cidadania. Entre os aprendizados, ela lista: “O cuidado com patrimônio público, meio ambiente, de que não pode brincar nos trilhos, atravessar de forma segura, não atravessar a faixa amarela a frente da linha, que eles possam levar essa lição para vida e para família deles”. No Metrofor, as crianças realizaram duas viagens na Linha Sul, com percurso final até a Estação Juscelino Kubitschek.

Foto: FCO FONTENELE Crianças do colégio municipal Moura Brasil, em Fortaleza, brincam dentro de metrô na Linha Sul O metrô virou uma festa para as crianças. Muitas delas sequer tinham andado uma única vez no veículo. Em suma, todas elas, harmonicamente, brincavam dizendo: “o [nome do amiguinho] roubou pão na casa João”, seguidamente, o acusado dizia que outro amiguinho roubou pão da casa do João, e assim foram as duas viagens. Acusação atrás de acusação.

Após o término do passeio, era a hora de visualizar as obras do pintor Chico da Silva e de outros artistas que compuseram a Escola do Pirambu mais de perto.

No momento de apresentar a pintura “Homens Trabalhando”, de 1977, o guia perguntou para a criançada: “vocês sabem o nome deste quadro”. Elas responderam: “arte”, “pintura”. Ao que ele elucidou: “são várias pessoas trabalhando em uma casa no Pirambu”. Os homens são os pintores, que fizeram parte do ateliê de Chico no Pirambu, bairro onde as crianças são majoritariamente residentes.

Ezequiel Holanda, de 8 anos, que já andou cerca de dez vezes de metrô, teve como verdadeira descoberta dele a Pinacoteca, onde nunca havia pisado. Para ele, deveriam ter outras aulas fora do ambiente escolar.

Quem reforça o posicionamento de Ezequiel é a professora do 2° ano da rede municipal Nice Menezes, ao afirmar que, além de muito gratificante, foi bem diferente". "Serviu para eles conhecerem um pouco da cultura do nosso Estado, algo muito benéfico. Só na minha turma tinham 21 alunos. Juntou tudo, somaram-se 45”.

A ação também recepcionou quatro alunos diagnosticados com autismo, por meio da supervisão de tutoras como Noélia Almeida, 57, que segurou a mão de dois alunos durante todo o trajeto. Ela retrata que “a inclusão é algo fundamental na vida". “A gente tem que cuidar com muito amor. A gente cuida dos alunos como se fossem nossos filhos, a gente se envolve com eles”. Sobre a Pinacoteca, ela revela que, para os quatro, foi uma novidade. “Era um segredo. Um segredo que hoje foi descoberto”, encerra.