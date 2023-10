Empresária afirma ter sido mutilada por médico que operou "Barbie dos Animais"

Janaína Diniz diz que ficou com marcas no abdômem, seios e pernas em decorrência dos procedimentos cirúrgicos

"Cheguei ao nome dele pelas redes sociais. Fui para a consulta e ele me sugeriu que além da lipo, eu poderia fazer todos esses outros procedimentos. Cheguei a questionar se não era perigoso fazer tudo no mesmo dia, mas ele disse que era assim que fazia com a maioria das pacientes e eu confiei", afirmou a empresária.

Janaína Raquel Alves Diniz disse ao O POVO que fez a cirurgia no dia 14 de outubro de 2022, quando ainda desconhecia a informação de que o médico estava sendo investigado pela morte da veterinária. Segundo ela, procurava um cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração, mas durante a consulta, Valderi sugeriu intervenções no abdômen, braços, pernas e seios.

Uma empresária que passou por diversos procedimentos cirúrgicos no mesmo dia, realizados pelo médico Valderi Vieira da Silva Junior, que operou a veterinária Kelly Pedrosa, conhecida como "Barbie dos Animais", afirma ter sido vítima de uma lesão corporal grave resultante em várias mutilações. O Ministério Público do Ceará (MPCE) recebeu, na última terça-feira, 10, uma denúncia de homicídio culposo contra Valderi e o também médico Arthur Abreu Batista Gomes.

Já no dia seguinte à cirurgia, Janaína disse ter percebido que o pós-operatório não estava dentro do previsto. A empresária conta que Arthur Gomes foi até ela para lhe dar alta do hospital e, mesmo se dizendo debilitada, foi autorizada a ir para casa. "Eu desmaiei na presença do médico que me deu alta e ele disse que estava tudo bem", conta.

Três dias depois da cirurgia, Janaína foi até o consultório de Valderi se queixando de dores fortes e, segundo ela, o médico teria sugerido tratamento com uma câmera hiperbárica. A médica que conduziu o tratamento orientou Janaína a fazer novos exames. A empresária procurou uma unidade de saúde particular de Fortaleza e foi imediatamente levada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde precisou passar por transfusões de sangue.

"Tive necrose no abdômen e no seio. Corri risco de sepse, fiquei acamada, com dificuldades para caminhar, para dormir. A recuperação que ele disse que seria em 20 dias se tornou uma tragédia de 48 dias", relatou.

A empresária disse que não procurou mais Valderi Júnior e começou a busca por outros profissionais para "fechar as feridas" que continuavam abertas no abdômen. "Fui em dois médicos que não aceitaram meu caso. O terceiro disse que aceitaria para fechar minha barriga, que estava aberta, com um curativo à vácuo. Não teve correção do que ele faz, apenas tratamento para não piorar", afirma.

Janaína Diniz afirma que teve a vida muito prejudicada no pós-cirúrgico, fisicamente e mentalmente. "Quero que outras mulheres não passem por isso. Ele continua operando normalmente, mas eu fiquei mutilada. Tenho uma deformação no seio, várias manchas de queimaduras pelo corpo. Adquiri depressão e ansiedade, com laudo psiquiátrico", afirma.

O advogado Werner Feitosa, que representa Janaína, disse que foi ajuizada uma ação na esfera cível requerendo indenizações; na esfera criminal, ainda na fase de inquérito, por lesão corporal grave; e na esfera administrativa, no Conselho regional de Medicina (CRM).