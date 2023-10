O POVO está na final do Prêmio CNT de Jornalismo em duas categorias

Duas reportagens seriadas do O POVO foram selecionadas para a final do prêmio CNT de Jornalismo. Ambas seriadas, as apurações jornalísticas intituladas “Porto de Fortaleza em crise” e “Construção degrada mangue em faixa de praia entre Itarema e Amontada”

estão disponíveis para leitura no portal OP+.

A reportagem “Porto de Fortaleza em crise” é uma parceria das editorias de Cidades e de Economia e é assinada pelos jornalistas Cláudio Ribeiro, Demitri Túlio e Armando de Oliveira Lima, com edição de André Bloc e Beatriz Cavalcante. Já a “Construção degrada mangue em faixa de praia entre Itarema e Amontada” é assinada por Cláudio Ribeiro e pelo cientista de dados do O POVO, Alexandre Cajazeiras, com edição de André Bloc. Em ambas, as fotografias são de autoria de Francisco Fontenele.

Nesta fase final da 30ª edição do prêmio CNT de jornalismo, os 35 melhores trabalhos serão avaliados pelo corpo de jurados formado por Alex Capella, jornalista do Senado Federal; Luiz Megale, jornalista e apresentador da Band; Marina Amaral, diretora da Agência Pública; Milton Jung, âncora da CBN; e Marcus Quintella, diretor da FGV Transportes.