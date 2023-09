Testemunhas de Jeová distribuem em Fortaleza revistas sobre Reino de Deus

Em Fortaleza, integrantes das Testemunhas de Jeová estão distribuindo, neste mês de setembro, revistas sobre o Reino de Deus em nova edição. O exemplar intitulado de “Sentinela” traz o tema “O que é o Reino de Deus?” e está disponível em 780 idiomas, nas versões impressa e on-line. A ação faz parte de uma campanha mundial.

Nesta edição, a revista traz referências e passagens bíblicas e é destinada tanto para novos quanto para experientes leitores da Bíblia.

De acordo com o movimento religioso, os artigos da revista apresentam explicações para questionamentos,como “Por que precisamos do reino de Deus?”; “Quando o Reino de Deus vai governar a Terra?” e “O que o Reino de Deus vai fazer no futuro?”.