Projeto da UFC leva cores e arte para pessoas com deficiência visual

Carlos Viana participa de atividade lúdica na UFC junto com alunos Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

“Muita gente acha que cores não são importantes para pessoas cegas. Ledo engano. Por mais que não possamos enxergar, as cores são, sim, muito importantes para os cegos”. Assim descreve o jornalista Carlos Viana, do núcleo de Opinião do O POVO, a experiência inédita vivenciada no campus da Universidade Federal do Ceará (UFC): pintar sentindo o aroma das cores.

O método de associar odores a cores é conhecido por Sinestesia (Synesthetic Perception, do inglês) e está sendo estudado por entusiastas da área do jornalismo, química e oftalmologia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O professor de Jornalismo, Luís Sérgio Santos, explica que “a etimologia dessa palavra é ‘sin’, que significa união, e ‘estesia,’ que são sensações. É uma convergência de sensações”, durante aula da disciplina de Design Editorial na UFC. Por isso, o slogan do projeto é: “Uma harmonia evoca uma cor”.

O projeto está em desenvolvimento e teve o primeiro teste com pessoas no último dia 19 de setembro. Um dia antes da celebração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Visual, datado na quinta-feira, 20 de setembro. Segundo Luís, no mundo todo, não há nada nessa linha. “Não existe um padrão de cores para pessoas com deficiência visual. Existem padrões de cor para design e ver com os olhos RGB (Vermelho, Verde, e Azul), CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) e o Pantone Em 1963, Lawrence Herbert, criou um sistema inovador de identificação, combinação e comunicação de cores para resolver problemas associados com produção precisa de combinações de cores na comunidade de artes gráficas , nos baseamos nisso.”

Com isso, eles pensaram no VICS (Visually Impaired Color Standardization), que já está registrado, e com os direitos autorais reservados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), afirma o professor. As cores principais da paleta VICS são RGBYWK (Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Branco e Preto), associada aos odores. E cores secundárias: Coffe (Café), Hazel (Amendoado), Skin (pele), Violet (Violeta), Malbec (Vinho). A mistura de cores, no entanto, ainda não foi testada.

As tonalidades de cores das tintas recebem um odor diferente de frutas ou especiarias. Por exemplo, o vermelho intenso está associado ao aroma da pimenta malagueta, já o vermelho suave ao morango, o amarelo intenso ao maracujá, amarelo suave ao abacaxi, o azul ao marine (brisa do mar), o verde intenso à menta, verde suave à erva-cidreira, o marrom intenso ao café, laranja intenso à fruta laranja, bege ao Guaraná, e o branco ao coco. A cor preta não tem odor. Josafá Rebouças, professor de Química com a carreira inteira voltada ao estudo de tintas, conta que, a discente Fernanda Filiú, 20, do 4° semestre do Curso de Jornalismo da UFC, questionou formas de inclusão dos cegos no design.



“Sempre tive a curiosidade de entender como poderíamos trazer inovação para a comunicação. Na conversa com o professor Josafá, ele apresentou a invenção do aplicador de álcool gel em pedal, mas ainda me parecia muito a engenharia. E foi aí que eu decidi questioná-los: como trazer inovação para a comunicação, uma área que ainda não tem destaque nessa temática?", indagou a jovem para a turma. A questão da inclusão e acessibilidade, por sua vez, veio por osmose, porque, na sala, há o colega Lucas Vieira, que tem deficiência visual. Dessa forma, os pontos se uniram: inovação, comunicação e inclusão. Josafá, então, retornou para realizar um experimento com cinco alunos, dois deles cegos, o Lucas, e um convidado especial, o jornalista de Opinião do O POVO, Carlos Viana.

Como funciona a tecnologia De acordo com o químico, é usado o material de tinta guache, com base colorida e que será odorizada. A tinta não tem produtos químicos e também não tem cheiro, o que é feito é a adição do aroma com a cor. "Libras é uma coisa nossa (do Brasil), o Braille é internacional, VICS pode se tropicalizar ou ser uma referência mundial". Ele fala que o mais importante é trazer crianças que já nascem com deficiência visual para as atividades lúdicas. "Pode ser uma solução para o público jovem."

Ainda conforme o profissional, como o mediador é o aroma, não vai resolver, de imediato, todos os problemas da deficiência visual, mas, sim, sentir o aroma e associá-lo a uma cor.