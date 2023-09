Operação Paz: 51 pessoas são presas e 29 armas são apreendidas no Ceará

A operação do Ministério da Justiça se estenderá até dezembro deste ano, com o objetivo de diminuir os crimes contra a vida

Os trabalhos das Forças de Segurança seguirão por quatro meses, de setembro até o mês dezembro. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPD), cerca de 1.960 pessoas e 719 veículos foram abordados na ofensiva, do dia 1° de setembro até a noite do último domingo, 10. Ao todo, nove mandados de prisões por homicídio foram cumpridos, além de terem sido realizadas sete prisões em flagrante por homicídios consumados e tentados. Também foram registradas outras 21 prisões em flagrantes e atos infracionais, e 14 cumprimentos de mandados por outros crimes.

Outra incursão no âmbito da operação, resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de Gedeilson Paulo da Silva, de 23 anos, o ‘Raimundão’, investigado por ser autor de seis homicídios ocorridos na região de Itapipoca (AIS 17). No momento da abordagem, em uma residência no município de Amontada, o suspeito tentou empreender fuga, mas foi capturado pelos policiais civis na posse de duas armas de fogo, carregadores de pistola, munições e balaclavas.