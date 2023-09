Professora denuncia racismo após ser acusada de roubar escova de dente em supermercado de Fortaleza

Um dos funcionários relatou ter visto imagens da professora colocando o produto dentro da bolsa. Com o produto e nota fiscal em mãos, Liana questiona as imagens aos funcionários: “Cadê a imagem que eu roubei? Cadê a imagem eu roubando?”. Em seguida, os funcionários entram na loja.

O episódio foi exposto pela professora em uma sequência de vídeos no seu perfil no Instagram . Em uma das publicações, é possível ver funcionários da loja se aproximando dela e pedindo a bolsa e nota fiscal do produto, que ela mostrou. No momento, uma funcionária chegou a ficar à frente de Liana, impedindo ela de passar.

“Eu fui acusada de roubo. Eu comprei, tá aqui o papel, tá aqui a nota e o produto e ele me acusou”, disse Liana. A professora chega a relatar o caso para o gerente da loja, que impede que ela filme. “Não posso te filmar, mas eles podem me agredir? É isso?”, questiona a professora.

Na nota fiscal, que Liana divulgou na publicação, é possível ver que, além da escova de dente, a professora também tinha comprado outros produtos, como biscoitos, refrigerantes e margarina. Na publicação, a professora chegou a marcar representantes da defesa dos direitos humanos e a titular da Secretaria da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira.

Em entrevista ao O POVO, Liana disse que não vai ser calar diante da situação e que se sente destruída. "Vou atrás dos meus direitos", disse. A professora informou que foi à Secretaria dos Direitos Humanos na tarde desta sexta-feira, 1º, onde recebeu acolhimento. "Eu tive acolhimento de uma psicóloga e uma assistente social. Já marquei algumas sessões com a psicóloga", comentou.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do 6º Distrito Policial (DP), apura as circunstâncias da ocorrência. “O fato foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO). A unidade policial realiza oitivas e diligências para concluir os fatos”, disse.

Em nota, ao O POVO, o Centerbox disse que a “equipe está realizando apuração minuciosa sobre a denúncia formulada, com a urgência que o caso requer”. O estabelecimento afirmou que vai “adotar todas as providências administrativas e legais imprescindíveis para atribuir as devidas responsabilidades individuais”.

“O Centerbox reitera que não compactua com qualquer tipo de demonstração de preconceito ou discriminação, sempre havendo se pautado pelo respeito, ética e igualdade em suas quase quatro décadas de serviço a todo o povo cearense”, completou.