Moradores do Ancuri vão receber nona edição do Regional 9 em Ação nesta sexta-feira, 24

A nona edição do projeto "Regional 9 em Ação" está sendo realizada, nesta sexta-feira, 25, na sede da Escola Municipal José Moreira Leitão, situada no bairro Ancuri, em Fortaleza. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal.

Os moradores do bairro terão à disposição serviços como inscrição e atualização do Cadastro Único, biometria facial, cadastro do cartão de gratuidade para utilização do transporte público por idosos e para o programa habitacional da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor). Cortes de cabelo, atendimento de enfermagem e aplicação de vacinas também serão oferecidos.

Em comunicado, o secretário da Regional 9, Esio Feitosa, afirma que o intento do projeto é aproximar a população do bairro de serviços essenciais. “Voltamos ao Ancuri porque identificamos que o bairro tem uma alta demanda por atividades e serviços ofertados pela Prefeitura de Fortaleza. Queremos atender o número máximo de pessoas que for possível”, aponta.