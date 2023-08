Centros de distribuição dos Correios em Fortaleza apresentam estrutura deteriorada

Prédios mais antigos contam com paredes desgastadas e pichadas. Correios prevê revitalização

Ao todo, Fortaleza conta com 13 unidades dos CDDs e dois CEEs. São eles:

Além dos CDDs, os CEEs (Centros de Encomendas e Entregas dos Correios) também atuam realizando entregas. Quando por algum motivo não é possível entregar as encomendas aos destinatários, esses itens também voltam para esses locais.

CDD Aldeota

CDD Antônio Bezerra

CDD Castelão

CDD Centro

CDD Cidade dos Funcionários

CDD Conjunto Ceará

CDD Fortaleza (bairro Damas)

CDD Francisco Sá

CDD José Walter

CDD Messejana

CDD Papicu

CDD Parangaba

CDD Rodolfo Teófilo

CEE Fortaleza (Rodovia BR-116)

CEE Prado (Praia de Iracema).

Segundo a empresa pública, os CDDs e os CEEs não são unidades de atendimento presencial à população. Contudo, os Correios podem realizar entregas internas aos destinatário em casos excepcionais.

Correios em Fortaleza: CDD Papicu

Um dos Centros de Distribuição de Fortaleza está localizado na avenida Engenheiro Alberto Sá. Quem trafega pela via movimentada quase não percebe, mas ali se localiza o CDD do bairro Papicu, em funcionamento desde 1996. Além de estar sem placa de identificação, o local ainda está com paredes marcadas por pichações e se confunde entre outros estabelecimentos.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14.08.2023: Situação dos centros de distribuição dos Correios em Fortaleza. Av. Alberto Sá. Crédito: FÁBIO LIMA

Ao se dirigir ao equipamento para saber informações sobre uma encomenda, Maurício Lima, 30, se surpreendeu com a aparência do local. “A estrutura física daqui realmente deixa a desejar, está precária. Não tem nem uma placa. Pelo menos eu fui atendido, mas realmente precisam melhorar isso aqui”, comentou o analista de sistemas.

Ele aponta que foi a segunda vez que se dirigiu ao Centro de Distribuição para saber informações sobre sua encomenda. Apesar de ter saído satisfeito com sua ida a unidade do Papicu, ele reclama de problemas referente a falta de informações:

“Muitas vezes a gente não tem como vir imediatamente e precisamos de informações. A gente tenta ligar, mas o celular não funciona, dá sempre fora do gancho. Precisa vir aqui e ver o horário de atendimento”, ainda observou. Colado na parede do estabelecimento, está a informação de que o CDD do bairro realiza atendimento ao público diariamente, das 10 horas às 12 horas.