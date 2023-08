Navio Veleiro Cisne Branco poderá ser visitado, neste domingo, 20, em Fortaleza

A embarcação foi inspirada em veleiros construídos no final do século XIX

Crédito: Reprodução / Marinha do Brasil

O Porto de Fortaleza vai receber, neste domingo, 20, o Navio Veleiro Cisne Branco, pertencente à Marinha do Brasil. A embarcação vai estar aberta para a visitação do público a partir das 10 — os portões fecham às 15 horas. Os interessados precisam acessar a Praça Amigos da Marinha para poderem entrar no veículo. A entrada é gratuita.

O navio foi incorporado à frota brasileira em fevereiro de 2000 — a sua confecção se iniciou em novembro de 1998, em Amsterdã, na Holanda. O projeto foi inspirado em veleiros desenvolvidos no final do século XIX, denominados de “Clippers” — pertencentes à derradeira geração de veleiros predecessores das embarcações de propulsão a vapor.

O Navio Veleiro Cisne Branco é a terceira embarcação pertencente à Marinha detentora de tal título.