Casarão do Jacarecanga: carregado de histórias, prédio corre risco de colapsar

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-07-2023: Casarão no Bairro Jacarecanga está interditado e com risco de cair, segundo a Defesa Civil de Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES

Uma relíquia erguida no bairro Jacarecanga está interditada há dois anos pela Defesa Civil de Fortaleza. De acordo com o órgão, a interdição do Casarão localizado na rua Oto de Alencar n° 50 com Guilherme Rocha, bem na esquina da Praça Gustavo Barroso (do Liceu), acontece com base em um relatório de vistoria que identificou possível risco do imóvel colapsar. A Procuradoria Geral do Município, junto à Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), dá seguimento ao processo de análise do edifício. O Casarão, que não é tombado, está localizado na poligonal de entorno do Colégio Liceu do Ceará e situado no perímetro da Declaração de Relevante Interesse Cultural do Conjunto Urbano do bairro Jacarecanga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 21.07.1998, FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL: Praça Gustavo Barroso (do Liceu). No canto esquerdo, é possível observar parte do Casarão na esquina Crédito: Arquivo O Povo Doc 28.03.2006 FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL: O Povo registrou o Casarão antes de ser coberto por tapumes Crédito: Arquivo O Povo Doc

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o Casarão é um bem particular projetado pelo arquiteto húngaro Emílio Hinko. O prédio só começou a ser construído quando Emílio se mudou da Hungria para o Brasil, em 1930, e por isso não há registro na base da Secultfor quanto à data exata da construção.

Popularmente, o imóvel é conhecido como o “Casarão da Santa Casa”. Todavia, o Casarão nunca teve um nome próprio. Em nota, a Santa Casa de Fortaleza esclareceu que o apartamento número 02 — último andar — continua sendo propriedade da unidade filantrópica. Nota da Santa Casa de Fortaleza referente a prevalência da posse do último andar do Casarão do Jacarecanga por parte da unidade filantrópica Crédito: Santa Casa de Fortaleza No entanto, em 1967, o apartamento número 01, situado no coração da casa, foi vendido à Manuel Nascimento da Costa, falecido. Hoje, Maria Vânia Coelho da Costa, de 63 anos — filha mais velha da família — é quem tem a posse. A família morou por 56 anos no espaço. Para muitos, nunca foi só um Casarão

Apesar de sedutor por si só, um dos velhos charmes — que concentrava maior parte dos olhares das pessoas — esteve na parte inferior do Casarão. Era o restaurante do Fabiano. Um emprendimento familiar que nasceu em 1958. Amaurílio Santos, falecido, pai de Fabiano da Silveira Medeiros, de 79 anos, comprou, uma pequena parte do imóvel da Santa Casa. Lá, Amaurílio começou a empreender com uma leiteria, chamada "Leiteria Jacarecanga".

Anos depois, o negócio foi fechado devido à proibição de comércios que vendiam leite natural no País. “Só podíamos comercializar leite pasteurizado. Era muito caro. Então, inventamos o negócio da panelada”, relembra o filho Fabiano. Com a decisão, ele e o pai expandiram da lateral esquerda até a extremidade da parte direita, o que tornou o ambiente mais amplo a fim de atender a grande demanda da clientela. FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-07-2023: Fabiano da Silveira Medeiros. Casarão no Bairro Jacareganga, Local esta interditado, e muito deteriorado com risco de cair. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES Fabiano passou 63 anos trabalhando no estabelecimento. Para tanto, andarilhos ainda o reconhecem por sua deliciosa panelada, caldo de mocotó, suco de laranja, entre outras iguarias.

Inclusive, com direito à homenagem do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). "Os bombeiros fizeram uma festa para mim”, mostra — com orgulho — as gratificações penduradas na parede. “Vinham jogadores de futebol, como Da Costa (ídolo do Ceará Sporting Club), porque o centro de reabilitação era logo na frente. Então, todo jogador que se contundia aparecia no meu restaurante. Tanto fazia se era do Fortaleza E. C. ou do Ceará S. C., virava amigo", memora, com alegria na voz. "O Barros Pinho (PMDB), que foi prefeito de Fortaleza e professor do Colégio Oliveira Paiva, era muito nosso amigo, o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), também. Assim como o coronel Edmilson Nogueira (PSDB), que tinha todo o prestígio com o Tasso Jereissati (PSDB). Iranildo Pereira (PMDB). Todos eram meus clientes. Aí, quando chegava o Iranildo, Barros Pinho e Edmilson — na mesma hora —, às vezes rolava algumas confusões, mas não tinha atrito não. Era gostoso demais ver esse pessoal no meu restaurante.”