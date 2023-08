Vídeo: criminosos fogem após policial militar reagir a assalto em Fortaleza

Um policial militar à paisana foi surpreendido por criminosos em uma motocicleta no cruzamento das ruas Desembargador João Firmino com Elvira Pinho, no Montese, em Fortaleza. O caso foi registrado nessa segunda-feira, 31. As imagens do caso circularam nas redes sociais.



A vítima estava na calçada e falava ao celular. Os indivíduos anunciaram o assalto, e o militar efetuou tiros.

Nas imagens das câmeras de segurança, é possível verificar que eles fogem na motocicleta, mas um dos homens pula do veículo para tentar fugir. O militar ainda corre para alcançar o criminoso.

Ninguém foi, conforme apuração do O POVO.