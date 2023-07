INSS: Mutirão de perícias médicas faz mais de 500 atendimentos em Fortaleza

Com o mutirão de perícias médicas realizado em Fortaleza neste fim de semana, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou 519 atendimentos extras dentro do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS). Os atendimentos de sábado, 22, chegaram a 271 e, neste domingo, 23, alcançaram 248 beneficiários.

A assistência prestada ao público nestes dois dias foi para perícias médicas do Benefício por Incapacidade Temporária, o chamado auxílio doença. Além dos serviços de perícia, foram oferecidos também acertos de dados cadastrais pós-perícia, que são realizadas normalmente pelo canal de atendimento 135, da Previdência Social.

Atendimentos extras neste fim de semana

O mutirão da Perícia Médica, que superou a expectativa de atendimentos, é um trabalho integrado entre o Ministério da Previdência, Departamento de Perícia Médica Federal e INSS. Realizado na Agência Fortaleza Centro-Oeste, o local contou com uma estrutura adaptada para que os médicos pudessem realizar os atendimentos.

Treze peritos médicos, de Fortaleza e de outros estados, estiveram presentes na unidade do bairro Farias Brito. Os atendimentos iniciaram por volta das 7 horas da manhã, com o objetivo de decrescer o tempo de espera pelos serviços da perícia, análise importante para a finalização do benefício por incapacidade de segurados da Previdência Social que precisaram de afastamento do trabalho por algum período.



O PEFPS foi autorizado na última semana através de medida provisória e aguarda regulamentação via portaria interministerial. O programa pretende reduzir o tempo de análise de processos administrativos de reconhecimento inicial, manutenção, revisão, recurso, monitoramento operacional de benefícios e avaliação social de benefícios administrados pelo INSS.

Os servidores farão as análises além da capacidade operacional regular, conforme a MP. E deverão receber pagamento extraordinário pelo serviço, de R$ 68 e R$ 75 por redução da fila. O PEFPS terá prazo de duração de nove meses, contados da data de publicação da MP 1.181, o que poderá ser prorrogado por mais três meses por ato conjunto dos ministros da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, da Previdência Social e da Casa Civil da Presidência da República.