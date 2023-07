Festival promove encontro democrático da arte com Fortaleza

A nona edição do Festival Concreto ocorre no Parque Rachel de Queiroz com exposições, instalações e oficinas

Em meio a tensões entre a gestão cultural de Fortaleza e a cidade, há arte urbana decorando prédios, muros e viadutos. Completando dez anos de atividades, o Festival Concreto iniciou a nona edição do projeto — um dos maiores festivais de arte urbana da América Latina — para a ocupação de espaços, para a apreciação artística e para o consumo da arte nos ambientes de convivência.

Com sede no Parque Rachel de Queiroz, o Festival Concreto objetiva sair dos museus e galerias e democratizar a arte, convidando especialmente os bairros periféricos a consumirem e criarem arte por meio de exposições e oficinas. “O Concreto tenta sempre trabalhar nas periferias. A última edição foi no Complexo Habitacional Zé Walter, e ele abre a porta para muitas pessoas que começam, por exemplo, com assistência e aí depois se tornam artistas”, comenta Amanda Nunes, 28, uma das artistas do festival e integrante do coletivo Concreto Team.

Para ela, a arte é especialmente transformadora para as comunidades periféricas. Ela pensa na própria história, na qual o padrão seria exercer trabalhos subalternos, sem a possibilidade de pensar no meio artístico como uma profissão. “A possibilidade de estar trabalhando com arte está me levando a lugares que, se eu tivesse seguido esse caminho do trabalho subalterno formal, eu não teria essas experiências, esse conhecimento”, afirma.

Ao lado do coletivo Terroristas Del Amor, composto pelas artistas visuais Dhiovana Barroso e Marissa Noana, Amanda participou da pintura do mural que agora decora a fachada do Porto Dragão, em ação de abertura do Festival Concreto.

O mural aproveita cores e formas propostas pela designer Suellem Cosme, responsável pela nova identidade visual do Porto Dragão, para trazer a temática do mar e da proteção ao edifício. “A gente pensou em uma narrativa que falasse um pouco dessas pessoas que habitam o espaço do mar e a proteção”, explica Marissa Noana, 26, das Terroristas Del Amor. “(A Amanda) criou esses personagens que ao mesmo tempo que trabalham, também estão protegendo esses espaços. E ela as colocou bem no arco na entrada, decorando esse portal. E eu fiz essa complementação com as entidades que saem da praia e que são cobertas com esse manto.”

Confira galeria da pintura do mural e da exposição:

(Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, 02-07-2023: Abertura do Festival Concreto, no Hub Porto Dragão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Festival ocorre em Fortaleza desde 2013, reunindo mais de 975 artistas, entre cearenses, outros brasileiros e artistas internacionais. Nesta edição, a participação é massivamente feminina e nordestina, mas também conta com artistas da Argentina e do México. “A gente sempre aprende alguma coisa em cada evento, seja uma técnica, seja uma vivência. Esse intercâmbio também é legal para saber como é que a arte urbana é vista nos outros países”, comenta o artista Franklin Stein, 41, do Concreto Team.

“Os artistas de fora só somam porque a gente percebe o quanto o que acontece aqui de repente também pode acontecer lá, o que foi feito lá fora e a gente pode fazer aqui… Então, essa troca de ideias e de experiências é sempre positiva, seja com um artista independente, seja para um trabalho comercial também, que tem toda essa desenvoltura de mercado. É sempre favorável”, complementa o artista Otávio Rodrigues, 43, conhecido como Otas e também do Concreto Team.

A nona edição do Festival Concreto ocorre até o dia 23 de julho, com programação focada no Parque Rachel de Queiroz. O cronograma envolve oficinas formativas e atividades para adultos e crianças.

Programação Festival Concreto

Domingo, 16/7

Visitação dos Artistas aos Espaços Públicos e Culturais da cidade

Segunda-feira, 17/7

Pinturas, Intervenções & Instalações Artísticas

Terça-feira, 18/7

Pinturas, Intervenções & Instalações Artísticas

Quarta-feira, 19/7

Pinturas & Instalações

Espaço Enel

19h - Oficina Graffite para Melhor Idade com Rafael Limaverde

19h - Cine Concreto ENEL

Quinta-feira, 20/7

Pinturas & Instalações

Espaço ENEL

19h - Oficina Graffiti Infantil com Rafael Limaverde

19h - Oficina: Light Painting com Clayton Bochecha

Sexta-feira, 21/7

Pinturas & Instalações

Espaço ENEL

17h - Oficina de Origami com Uirá Carvalho

18h - Espetáculo: A Cadeirinha e Eu - Silvia Moura

19h - Shows de Hip Hop: Gallo + Arish + DJ Marquinhos Abu

Sábado, 22/7

18h - Espetáculos de Palhaço

Pinturas & Instalações

19h Shows Musicais: Uirá Carvalho + Choro Cabuloso + Betto Lins

Domingo, 23/7

9h -Baião de Letras - Parque Rachel de Queiroz

17h - Lançamento Prints: Parceria Concreto Team, Pr1ntshop e Loja Reticências. Participação: Dj Marquinhos Abu - Centro Cultural Dragão do Mar.