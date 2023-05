Igreja no bairro Henrique Jorge terá vígilia de pentecostes neste sábado, 27

A Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, realiza neste sábado, 27, a vigília de pentecostes — festividade da igreja católica celebrada 50 dias após a Páscoa para lembrar a vinda do espírito. Vigília ocorrerá das 22 às 6 horas de domingo, 18.

A programação conta com momentos de reflexão, oração, além da Missa de Cura e Libertação, oração de efusão do espírito santo e uma pregação com Severino Ramos, da comunidade católica Shalom.

O padre Vanderlúcio Souza comenta que esta é a primeira vigília depois da pandemia com essa programação que dura a noite toda e que a vigília é organizada pela Renovação Carismática Católica do bairro Henrique Jorge e conta ainda com a participação do Ministério de Música da Comunidade Doce Olhar de Maria.

"Começaremos pontualmente às 22 horas, a Santa Missa será às 22h30min. O evento gratuito e presencial. Primamos por uma programação dinâmica e envolvente que prenda a atenção do participante para que ele possa estabelecer uma profunda conexão com Deus", explica o vigário paroquial.

O evento conta com uma equipe de ao menos 150 pessoas em sua organização distribuídas em 10 equipes que atuarão da acolhida ao serviço de palco. A vigília acontece na igreja, localizada na rua Miramar da Ponte, 305. A programação será divulgada pelas mídias sociais da paróquia, e informações adicionais que podem ser obtidas pelo número do whatsapp (85) 3290 2107.



Serviço

Vigília de Pentecostes

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria

Endereço: Rua Professor Miramar da Ponte, 305 - Bairro Henrique Jorge

Horário: Das 22 às 6 horas