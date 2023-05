Produtos orgânicos: conheça seis feiras agroecológicas em Fortaleza

Produção agroecológica no Ceará garante não uso de agrotóxicos e feiras orgânicas na Cidade são o principal meio de venda de famílias agricultoras do Interior

A popularidade de produtos orgânicos cresce à medida que a busca por uma alimentação saudável aumenta. Por isso, feiras livres e agroecológicas são a alternativa ao consumo de produtos alimentícios afetados pela industrialização e pela contaminação sistemática de agrotóxicos vendidos nos setores supermercadistas, além de acarretar maior fomento à agricultura familiar.

Nas feiras agroecológicas, os produtos orgânicos são passados diretamente da mão do produtor para o consumidor. As associações coletivas beneficiam não só a saúde humana e animal, como também o meio ambiente.

Não somente isso, as feiras são realizadas a partir da lógica comunitária e coletiva, visto que acontecem por meio da parceria e da associação de cooperativas, produtores, civis, entidades e até mesmo grandes empresas que contam com o aparato do Estado.

Na Capital, a venda orgânica é proveniente da agricultura familiar agroecológica que acontece nas cidades do Interior do Ceará. Confira abaixo onde encontrar frutas, legumes, temperos, ervas e hortaliças e outros orgânicos em Fortaleza:

Feira de Produtos Orgânicos do Mercado Cultural dos Pinhões

No Mercado dos Pinhões, a feira é produzida pela Associação para o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica. A ação é realizada por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) e acontece toda terça-feira. Anualmente, os produtores agroecológicos recebem certificação que confirma o não uso de agrotóxicos.

Endereço: Mercado dos Pinhões – Praça Visconde de Pelotas, s/n — Centro

Horário de funcionamento: terças-feiras, das 5h às 13h

Feira Agroecológica do Parque Adahil Barreto

Promovida pelas secretarias estaduais de Desenvolvimento Agrário (SDA) e Meio Ambiente (Sema), pela pela Fundação Cepema e pela Rede Eco Ceará, a feira do Parque Adahil Barreto disponibiliza alimentos orgânicos vindos da Região Metropolitana de Fortaleza e do maciço de Baturité.

Endereço: rua Major Virgílio Borba, 177 — Dionísio Torres

Horário de funcionamento: aos sábados, 7h às 12h

Feira Agroecológica do Benfica

Desde 2010, a Feira Agroecológica do Benfica acontece com o intuito de incentivar a permacultura e promover a alimentação saudável e a biodiversidade. Eventos e atividades culturais também acontecem nos encontros quinzenais.

O trabalho voluntário e coletivo busca valorizar produtos locais e naturais, como pães artesanais, alimentos veganos e medicamentos fitoterápicos.

Endereço: Praça da Gentilândia, na av. Treze de Maio, s/n — Benfica

Horário de funcionamento: 8h às 12h, em sábados alternados

Feira Agroecológica e Solidária

As feiras solidárias, que também acontecem em diversas cidades interioranas do Estado, fortalecem a relação entre campo e cidade, priorizando a ação comunitária e coletiva entre os próprios agricultores e agricultoras, já que são realizadas de maneira participativa.

Em toda primeira sexta-feira do mês, a Feira Solidária de Fortaleza ocorre no Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador (Cetra).

Endereço: rua Capitão Gustavo, 3842 – São João do Tauape

Horário de funcionamento: das 15h às 18h, em toda primeira sexta-feira do mês

Feirinha de Orgânicos do RioMar Kennedy

O Shopping RioMar Kennedy em parceria com a Rede EcoCeará, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema), realiza quinzenalmente a Feirinha de Orgânicos.

Além de promover a saúde e o bem-estar aos consumidores, a ação foi idealizada com o objetivo de gerar renda a partir do cultivo dos agricultores ecológicos.

Endereço: estacionamento externo do shopping RioMar Kennedy, próximo à entrada da rua Olavo Bilac

Horário de funcionamento: quinzenalmente aos sábados, das 7h às 12h

La Feira Orgânica

Também a partir da agricultura familiar, La feira surgiu por meio da parceria entre as sócias Renata Capibaribe e Laís Real, que se aliaram a cooperativas de produtores orgânicos da Ibiapaba.

La Feira é uma feira fixa, que funciona como uma mercearia, na qual não há somente alimentos perecíveis, mas também diversos outros produtos orgânicos e veganos. Além do espaço contar com um café que funciona aos finais de semana, La Feira possui serviço de entrega, que possibilita o consumo de orgânicos sem sair de casa.

Endereço: rua Torres Câmara, 996 - Aldeota

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábado, das 8h às 14h

Produtos orgânicos: a produção do Ceará

O Interior cearense conta com o segundo maior número de produtores orgânicos do Nordeste, de acordo com Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária (Asbraer).

No Estado, já são mais de 853 produtores cadastrados com a ajuda da Ematerce, entidade que fomenta a agricultura familiar a partir do acompanhamento técnico e da capacitação dos agricultores.