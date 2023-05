Saúde: centro universitário realiza consultas gratuitas para comunidade em Fortaleza

No âmbito das comemorações do Dia da Enfermagem, lembrado neste dia 12, o Centro Universitário UniFanor Wyden vai realizar, nos dias 16, 17 e 18 de maio, a XI Semana de Enfermagem. As convenções vão acontecer no campus Dunas, em Fortaleza, de maneira presencial. Durante o restante do mês, professores vão realizar atendimentos gratuitos para a comunidade instalada nos arredores da instituição.

O catálogo de serviços ofertados pelo Núcleo Integrado de Saúde (NIS) conta com consultas pré-natal, prevenção ginecológica, acompanhamento de crianças, vacinação e realização de eletrocardiograma (ECG). Consultadas sobre prevenção da hipertensão e da diabete também vão ser oferecidas.

Os atendimentos podem ser realizados de segunda à sexta, das 14 às 17 horas, por meio de agendamento no número de telefone (85) 3052.4865. Os interessados em participar da programação científica podem realizar o cadastramento por meio de um endereço eletrônico.

Em nota, a coordenadora do UniFanor Wyden, Isabella Campelo, sublinha que as convenções oferecidas são importantes para o desenvolvimento profissional dos estudantes.



“A Semana da Enfermagem é um momento de preservação e reconhecimento da profissão, oferecendo oportunidades de compartilhar conhecimentos e experiências com colegas de trabalho. Já os cursos de pós-graduação proporcionaram um aprofundamento nos aspectos teóricos e práticos da enfermagem, capacitando os profissionais a lidar com os desafios contemporâneos da área de forma mais eficiente”, afirma a coordenadora.