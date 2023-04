Seminário internacional discute política de prevenção às drogas em Fortaleza

O combate ao tráfico de drogas com ações menos repressivas e mais alinhadas aos direitos humanos está no centro das discussões de um evento internacional realizado no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Com programação até a próxima quarta-feira, 26, o seminário "Drogas, vulnerabilidades e territórios urbanos" reúne gestores governamentais e especialistas de 23 países da Europa, Caribe e da América Latina, além de representantes da sociedade civil e da academia.

Na abertura do evento, ocorrida nesta segunda-feira, 24, os participantes abordaram propostas de intervenção territorial com foco na prevenção do tráfico de drogas na periferia dos grandes centros urbanos. Na Capital cearense, o problema é potencializado pela presença das facções criminosas, cujos chefes cooptam jovens de famílias carentes para atuarem nos baixos escalões dos grupos.

O diretor do Programa de Cooperação entre América Latina, Caribe e União Europeia sobre a política de drogas (Copolad), Javier Sagedo, destacou que a realidade enfrentada em Fortaleza serve como ponto de partida para a articulação de processos comunitários que, no futuro, sejam exemplo de boas práticas no combate ao comércio ilegal de entorpecentes para intercâmbio de ações dentro e fora do Brasil.

"É importante que essa discussão aconteça aqui [em Fortaleza], porque estamos bem perto do problema. Sabendo que ele [o problema] existe, cabe a nós e ao Poder Público acompanhar a construção de políticas públicas de baixo para cima, trazendo as comunidades para o protagonismo das soluções", frisou Sagedo.

A lógica de repressão policial, na visão do diretor, precisa ser substituída por políticas públicas mais humanas, fortalecimento dos territórios e desenvolvimento de processos para a inclusão econômica de famílias vulneráveis. "A intervenção atual é muito punitiva. Temos que pensar uma política diferente, que envolva aspectos sociais, econômicos e culturais".

Sagedo acrescenta que o combate efetivo ao tráfico passa diretamente por uma discussão mais ampla sobre regulação das drogas, estratégias de perseguição econômica contra o narcotráfico e territorialização de políticas públicas.

Experiências do Ceará

A titular da Secretaria de Proteção Social (SPS), Onélia Santana, convidada para o workshop de abertura do seminário, apresentou experiências já em execução no Ceará, como o Centro de Referência sobre Drogas (CRD) e o Programa Famílias Fortalecidas, ações governamentais voltadas para a prevenção ao uso de álcool e drogas nas famílias vulneráveis e população em situação de rua.

"É um momento de grande importância para que a gente apresente as nossas ideias e conheça as políticas que estão acontecendo nesses outros países para que possamos sair daqui com outros encaminhamentos e socializar nossas experiências", frisou a secretária.

Nesta terça-feira, 25, segundo dia de programação, os representantes dos países convidados farão uma visita ao bairro Moura Brasil, na periferia de Fortaleza. A ideia é que eles conheçam de perto projetos de integração comunitária que impactam positivamente no fortalecimento de vínculos familiares e coletivos.

No último dia de atividades, os participantes vão discutir o panorama atual sobre o mercado da venda de drogas nos países latinos, caribenhos e europeus. O encerramento será às 18h30min, na Estação das Artes, com a "Feira das Comunidades". O evento é promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Copolad.

