Concurso para gestores escolares é lançado pela Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza lançou uma seleção pública para gestores escolares, nessa terça-feira, 18. Com inscrições abertas até o dia 1º de maio, pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura, o certame visa formar um banco para o provimento dos cargos em comissão de diretor escolar, coordenador pedagógico e superintendente escolar.

A seleção pública será regida pelo Edital Nº 61/2023 e executada pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). O concurso será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva, de caráter eliminatório; e a segunda será uma análise de títulos e experiência profissional, também eliminatória, e válida para os candidatos aprovados na primeira etapa.

A prova objetiva, prevista para o dia 21 de maio, será composta por 50 questões nas seguintes áreas de conhecimento: Leitura e Interpretação de Texto, Raciocínio Lógico, Políticas Educacionais e Gestão Escolar do Brasil, do Ceará e de Fortaleza e Gestão Pedagógica do Processo de Ensino Aprendizagem. A entrega de títulos e experiência profissional (segunda etapa), está prevista para o dia 1º e 2 de junho deste ano.

Para requerer sua inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no portal do Imparh, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico, a partir das 14 horas do dia 14 de abril de 2023, até às 23h59min do dia 1º de maio de 2023 (horário de Fortaleza-CE).

A taxa de inscrição para realizar a prova é no valor de R$ 130 e deverá ser paga obrigatoriamente até a data do vencimento.

Exigências e vencimentos

Os candidatos devem ter disponibilidade para dedicação de 40 horas semanais para o exercício dos cargos em comissão de Diretor Escolar, Coordenador Pedagógico e Superintendente Escolar, distribuídas nos turnos de funcionamento das escolas. No caso dos superintendentes, conforme o funcionamento da Secretaria Municipal da Educação e dos Distritos de Educação.

Para o cargo de diretor escolar, o candidato precisa ser profissional de nível superior na área da educação, com vínculo federal, estadual e/ou municipal na rede pública de ensino, bem como ter experiência de — no mínimo — dois anos de efetivo exercício no magistério. A remuneração é no valor de R$ 3.350,18.

Já para os cargos de coordenador pedagógico e superintendente escolar, é exigido nível superior na área da educação e experiência mínima de dois anos de efetivo exercício no magistério.

Para ambos os cargos, no caso de servidores públicos da rede pública de ensino federal, estadual e/ou municipal, a remuneração é no valor de R$ 2.233,46. Caso não o candidato não seja servidor (já contando com o vencimento do cargo em comissão, gratificação e auxílio refeição), o valor é de R$ 3.218,72.

De acordo com a Prefeitura, os candidatos aprovados na seleção “serão oportunamente convocados para nomeação por meio de chamada pública”, mediante edital publicado pela Secretaria Municipal da Educação (SME), devendo-se observar a composição do Banco de Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, oriundo do presente processo seletivo.

