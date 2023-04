FDR promove live sobre formação em Segurança do Trabalho

Na transmissão, dois profissionais explicarão o funcionamento do curso "Técnico em Segurança do Trabalho", promovido pela Uane em parceria com o Senai-CE. A live será nesta segunda, dia 17, às 19h30min

Responsável por zelar pela legislação trabalhista e previdenciária e conduzir os aspectos legais pertinentes de empresas e indústrias, o técnico em Segurança do Trabalho é um profissional de atuação fundamental no mercado. Para qualificar o profissional, a Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR), está com inscrições abertas para o curso “Técnico em Segurança do Trabalho”, na modalidade a distância.

A fim de solucionar dúvidas e informar mais detalhes do curso, será realizada na noite desta segunda-feira, dia 17, uma live com o tema “O profissional de Saúde e Segurança do Trabalho e suas perspectivas no atual mercado de trabalho”. Será a partir das 19h30min com transmissão pelo Canal FDR no YouTube.

Dois profissionais conteudistas do curso participarão do encontro – José Filho (engenheiro de Segurança do Trabalho e especialista técnico em Segurança e Saúde do Trabalho e Meio Ambiente no Senai-CE) e Gabriel Teixeira (engenheiro de Segurança do Trabalho e instrutor de Segurança e Saúde do Trabalho no Senai-CE). Eles responderão a perguntas como: quais segmentos estão em ascensão? O que deve ser feito para promover a saúde e a segurança do trabalho nas empresas? Como está o mercado de trabalho atual e como ingressar na área?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O curso

Com duração de 18 meses, o curso terá início no dia 2 de maio. É uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai – Ceará) e tem aulas presenciais desenvolvidas em ambientes de prática do Senai, na Unidade Jacarecanga, em Fortaleza.

O técnico em Segurança do Trabalho pode fazer parte de uma equipe multidisciplinar voltada à promoção da segurança e da saúde nos ambientes de trabalho, além de participar ativamente do controle de fatores de riscos que possam comprometer a saúde e a produtividade.

Está dividido nos seguintes módulos:

Módulo Básico: Comunicação e Informação; Ciências Aplicadas; Gestão de pessoas; e Fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho.

Comunicação e Informação; Ciências Aplicadas; Gestão de pessoas; e Fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho. Módulo Específico I: Rotinas de Segurança e Saúde no Trabalho; e Higiene ocupacional.

Rotinas de Segurança e Saúde no Trabalho; e Higiene ocupacional. Módulo Específico II: Planejamento e Execução de Ações Educativas; Coordenação de Programas Procedimentos de Saúde e Segurança no Trabalho; e Metodologia de Projetos.

Planejamento e Execução de Ações Educativas; Coordenação de Programas Procedimentos de Saúde e Segurança no Trabalho; e Metodologia de Projetos. Módulo Específico III: Assessoria e Consultoria em Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Trabalho.

Assessoria e Consultoria em Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Trabalho. Módulo Específico IV: Gestão de Auditorias em Saúde e Segurança do Trabalho; Monitoramento dos Programas e Documentos em Saúde e Segurança no Trabalho.

O curso será na modalidade a distância, com duas certificações intermediárias profissionais. A certificação final será “Habilitação Técnica em Segurança do Trabalho”, com carga de 1.200 horas/aula.

Confira a live direto no YouTube

SERVIÇO

Live com o tema “O profissional de Saúde e Segurança do Trabalho e suas perspectivas no atual mercado de trabalho”

Quando: nesta segunda, 17, a partir das 19h30min

Onde: Transmissão pelo Canal FDR no YouTube

Inscrição dá direito a certificado de participação: https://is.gd/MgBL7J

Mais informações: https://fdr.org.br/segurancadotrabalho/

Tags