Fortaleza: carteira gratuita garante acesso a serviços para pessoas autistas

A finalidade da Carteira é combater as barreiras que dificultam o atendimento adequado às pessoas com autismo. Com o uso da CIPTEA, o acesso prioritário em todos os serviços públicos e privados é obrigatório, sobretudo nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Fortaleza contará com a emissão de Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). O documento dá a garantia de atenção integral, prioridade no atendimento e acesso a serviços públicos e privados.

A entrega das primeiras remessas foram realizadas pelo prefeito, José Sarto (PDT), na sexta-feira, 31.

A emissão das carteiras será iniciada pela Prefeitura de Fortaleza ainda neste mês. O ato simbólico precede o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que é celebrado neste domingo, 2.

Sobre o espectro autista, o prefeito José Sarto reconhece as dificuldades enfrentadas pelas famílias e associações em lutar por direitos e destaca que a CIPTEA é um avanço significativo na assistência social, saúde e em todas as áreas do poder público.

"A entrega das carteiras é de uma importância muito grande, porque é um reconhecimento às pessoas com autismo [...]. Fico muito feliz de poder estar, como prefeito, sendo um dos iniciadores dessa ação e tocar para frente mais um avanço nessa luta. Podem contar comigo", afirmou o chefe do Executivo municipal.

Já Francisco Ibiapina, responsável pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, frisa que a carteira é um ato concretizador dos direitos que as pessoas com transtorno do espectro autista têm perante aos órgãos e instituições.

Para ele, "a sociedade tem que reconhecer que a pessoa com transtorno do espectro autista tem uma maneira de se relacionar com o mundo diferente e tornar as instituições, a Prefeitura de Fortaleza, especialmente preparadas para atender essas necessidades."

Lembrando que este é apenas um dos direitos concedidos pela Prefeitura, que garante também a pessoas com Transtorno do Espectro Autista o benefício de se matricularem antecipadamente na Educação Inclusiva da Rede Municipal de Ensino, em turmas regulares.

Como solicitar a CIPTEA

De acordo com o Decreto Municipal nº 15.399, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS) emitirá a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) de forma gratuita.

Para solicitar, basta preencher o formulário online disponível no Canal Desenvolvimento Social ou comparecer na Coordenadoria Especial de Pessoas com Deficiência (Rua Padre Pedro de Alencar, 2230 - Messejana), mediante agendamento pelo telefone 3105-1398.

Eventos do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo

Neste sábado (1/4), a Coordenadoria Especial de Pessoas com Deficiência da SDHDS de Fortaleza participa da Feira Inclusiva, organizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-CE. O evento de conscientização vai até 18h, no Shopping Iguatemi.

No domingo (2/4), será realizada a 6ª Caminhada da Conscientização Sobre Autismo, com organização da Associação Pintando o Sete Azul. O evento acontece às 16h, no Aterrinho Praia de Iracema.

Mais informações, basta contatar o órgão responsável, pelo telefone: 3105-1398 ou e-mail: [email protected]

