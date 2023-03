Evento Científico com foco em saúde da mulher acontece neste sábado em Fortaleza

Com um time de 56 palestrantes locais e nacionais, o evento conta com mesas redondas para debater um caso clínico que norteará a discussão

Neste sábado, 25, acontece a terceira edição do Salvata Experience, um evento científico que aborda as principais doenças do cenário de saúde feminina. Acontecerá no Auditório Carlos Alberto Studart Gomes, no BS Tower, em Fortaleza. O evento é promovido pelo Instituto Salvata de Educação em parceria com a Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia (Socego) e pela Sociedade Brasileira de Vítima Laparoscopia e Robótica do Capítulo Ceará.

Algumas das doenças que serão abordadas são endometriose, miomas uterinos, sangramento anormal, prolapsos e as incontinências urinárias. De caráter disciplinar, o Salvata Experience é voltado para médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e enfermeiros que atuem na área de saúde da mulher.

A médica Kathiane Lustosa explica que as abordagens serão baseadas em casos clínicos específicos, que deverão nortear a discussão científica com debates, abordando desde o diagnóstico até o tratamento. “Serão mesas redondas com debates sobre o caso clínico, em uma discussão multidisciplinar com foco na atenção a paciente”, relata.

Entre os palestrantes que participarão do evento estão os médicos William Kondo, ginecologista do Centro Avançado de Cirurgia Ginecológica ligado ao hospital Vita Batel e do Hospital das Nações de Curitiba; Luiz Gustavo Brito, presidente da Sociedade Brasileira de Uroginecologia e Assoalho Pélvico; e Jorge Haddad, chefe do Setor de Uroginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O Salvata Experience é um evento gratuito e beneficente, os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível. As doações serão repassadas à Obra Lumen de Evangelização. Ao todo, o evento conta com 56 palestrantes, a nível Ceará e Brasil.

