Hóspedes são alvo de criminosos armados em pousada no Centro de Fortaleza

Uma pousada localizada no Centro de Fortaleza foi alvo de quatro criminosos armados. O grupo invadiu o estabelecimento localizado na rua Baturité e rendeu funcionários e turistas que estavam na capital cearense para comprar nos polos de confecção localizados nas proximidades. O caso aconteceu na sexta-feira, 24.

Pousada na Rua Baturité, na Praia de Iracema, é alvo de criminosos armados (Foto: reprodução vídeo/ via WhatsApp O POVO )



As imagens do circuito de câmeras flagraram os homens com armas em punho e a movimentação deles, por volta das 19h40min. Um funcionário relatou ao O POVO que o portão ficou aberto alguns minutos e foi o bastante para que o grupo invadisse a pousada. De acordo com a fonte, muitas pousadas no entorno foram roubadas nos últimos meses. O homem pediu para não ter o nome e nem o estabelecimento em que trabalha divulgados.

Foram roubados dinheiro e pertences das vítimas. Conforme o funcionário, a maioria dos clientes é de "sacoleiros", que se hospedam no período que realizam compras. Por meio das imagens é possível ver o rosto dos criminosos que participam da ação. A fonte não soube informar quanto em dinheiro os indivíduos levaram.

A reportagem solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foi informada, por meio de nota, que a Polícia Civil do Ceará investiga um roubo no bairro Centro, em Fortaleza. O caso está a cargo do 34º Distrito Policial. Conforme o órgão, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região.

