Transporte coletivo: 12% dos ônibus de Fortaleza estão com vistorias em atraso

Sinais de parada com mau funcionamento, janelas trepidando e cadeiras em má conservação estão no cotidiano dos passageiros do transporte coletivo de Fortaleza. Os problemas, entretanto, chegam a ser mais preocupantes.

“Uma vez, fiquei quase uma hora esperando no ponto e umas quadras depois o ônibus quebrou. Todo mundo teve que descer e esperar outro. E ficamos sabendo que tinha demorado porque o anterior também quebrou”, conta a universitária Maria Luiza Meneses.

Nos trajetos que realiza de casa para o estágio, do estágio para a universidade e então de volta para casa, a jovem de 24 anos frequentemente conta com os ônibus. “A maioria dos meus caminhos sempre foram de transporte coletivo. Infelizmente, nos últimos anos, parece que a qualidade, que não era ótima, piorou muito.”

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e as empresas de ônibus são as responsáveis por manter a boa manutenção dos ônibus. Para isso, devem ser realizadas vistorias periódicas em toda a frota, hoje composta por 1.742 veículos.

Entretanto, 199 vistorias ônibus estão em atraso - o que representa 12% do total.

Raimundo Rodrigues, vice-presidente da Etufor, explica que caso os ônibus tenham mais de cinco anos, devem realizar as vistorias de três em três meses. Se for abaixo de cinco anos, a vistoria é feita a cada seis meses. As empresas devem seguir um calendário determinado pelo órgão municipal.

“Geralmente, quando existe atraso é porque o veículo está passando por alguma manutenção naquele mês que ele deveria ser vistoriado. A empresa nos comunica e o carro só pode voltar a rodar se passar por vistoria”, diz. “Todo nosso sistema é informatizado e conseguimos acompanhar os carros. Caso chegue a informação de que está rodando sem a vistoria no prazo certo, equipes se deslocam e é feita uma vistoria especial.”

Os usuários do transporte coletivo podem registrar queixa sobre as condições dos ônibus e topiques. As reclamações podem ser feitas presencialmente nos terminais, por meio da Central 156 ou pela ouvidoria da Etufor, no telefone (85) 3452 9292. É necessário informar o número do veículo, formado por cinco algarismos, que está nas laterais e na traseira do ônibus e também na parte interna.

“Dizer que é um veículo de determinada linha, por exemplo, não basta, porque algumas linhas têm 15, 20 veículos”, explica Rodrigues. “As queixas são importantes porque é o passageiro quem está usando diariamente e pode haver situações que não tem como observarmos com tanta frequência”, completa.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) afirma que a vistoria da frota "é um procedimento prioritário da gestão das empresas, que investem em equipes de manutenção robustas e especializadas, compras de componentes e serviços de terceiros, tendo sempre como prioridade os cuidados com segurança e a confiabilidade operacional dos veículos, que estão além das questões estéticas".

"Atrasos podem ocorrer, especialmente quando o cronograma de vistoria se acumula, porém a busca pela regularização é um compromisso permanente, sempre com especial atenção aos itens de segurança", continua o sindicato em nota.

A entidade afirma que a demora também é "reflexo das dificuldades financeiras das empresas, que vêm há anos com receitas insuficientes para custear o sistema e manter investimentos adequados na renovação da frota, causando envelhecimento da frota e aumento da frequência de vistorias".



Durante a pandemia, vistorias caíram cerca de 70%



Em 2022, foram realizadas 3.992 vistorias, cuja ampla maioria constatou veículos em condições consideradas satisfatórias: foram 3.752 ônibus com selo verde - o que equivale a 94% do total. Outros 44 foram reprovados e 80 foram parcialmente aprovados. A Etufor também realizou 116 vistorias especiais, que resultaram em ônibus retirados de circulação.

O total do último ano é notavelmente superior ao total de vistorias realizadas em 2021 e 2020, quando foram 2.011 e 1.460 inspeções respectivamente. O período aponta para uma queda de cerca de 70% nas vistorias quando comparado com o trabalho realizado em 2019.

“Durante a pandemia de Covid-19 houve uma redução, por conta do lockdown e das medidas de isolamento. As equipes de vistoria e das empresas tiveram uma redução. A própria demanda de passageiros caiu de forma drástica, chegando a 80% em alguns momentos”, diz Rodrigues. “A frota reduziu, houve falta de peças para manutenção e muitos carros ficaram parados nas garagens, sem uso.”

Para Mário Azevedo, professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), é positivo perceber que o total de veículos aprovados nas vistorias esteja em torno de 90% e crescendo ano após ano. "Entretanto, é importante estar atento à idade média da frota. Já tivemos épocas piores, mas também época em que essa idade era em torno de cinco anos. Isso é o melhor que pode acontecer, em questão de custo de manutenção para as empresas e de segurança para os usuários."

A idade média dos 1.742 veículos cadastrados no Sistema de Transporte de Fortaleza é de sete anos. Os veículos mais novos foram incorporados à frota nos últimos meses. Em 2022, foram 82 veículos novos. Em 2023, até o momento, foram 18 veículos.

Como são feitas as vistorias dos ônibus de Fortaleza

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) realiza vistorias periódicas conforme previsto na Portaria nº 189 de 27/12/2006, publicada no Diário Oficial do Município de 18/01/2007. Segundo o documento, devem ser observados 84 itens internos e externos nos veículos.

Entre os itens vistoriados estão as condições das portas, dos bancos, dos pisos e a limpeza no interior dos mesmos; o funcionamento do validador de passagem, do elevador, das luzes e do sinal sonoro de para; o estado dos pneus e da lataria; e o layout do veículo, que inclui a comunicação visual interna e externa sobre a linha e valores da passagem.

Raimundo Rodrigues, vice-presidente da Etufor, explica que há dois tipos de vistorias: a regulamentar, que a empresa deve cumprir ao longo do ano conforme calendário obrigatório, e a especial, feita a qualquer momento a partir de decisão da Etufor ou de alguma reclamação sobre um veículo específico. Além disso, todos os veículos novos são vistoriados antes de começar a rodar nas linhas.

As vistorias regulamentares são realizadas nos terminais de ônibus Antônio Bezerra, Messejana e Siqueira. “Em cada um, são realizadas as vistorias das empresas que têm garagem mais próxima, para facilitar na questão de custos e de agilidade”, diz Rodrigues. “Podemos ter um dia de muitas vistorias e outro de menos, mas todos os dias acontecem vistorias.”

Caso seja identificado algum item em desacordo com a portaria e que represente risco aos usuários do transporte coletivo ou aos operadores, o ônibus ou topique recebe o selo vermelho e é proibido de circular. O veículo deve ser substituído imediatamente por um reserva, corrigir o problema identificado e passar por nova vistoria.

Já no caso de a vistoria detectar itens que não comprometem a segurança dos usuários, o veículo recebe selo amarelo e os problemas são citados no laudo de vistoria com indicação de um prazo para o conserto. Aqueles sem qualquer problema identificado recebem selo verde.

Veja alguns dos itens observados durante as vistorias:

pneus; é considerada situação irregular se estão excessivamente desgastados (sulco inferior a 1,6 mm) e se usa pneu recauchutado na dianteira

portas, se estão quebradas ou mal reguladas

limpeza interna e externa

estado de conservação da lataria

estado de conservação dos assentos

funcionamento do elevador

estado de conservação da cadeira do motorista

placas e adesivos informativos internos e externos

sinal sonoro e luminoso de parada

presença e regularidade de extintor de incêndio

funcionamento das luzes dianteiras e traseiras

funcionamento da buzina

funcionamento do limpador de para-brisa

funcionamento da iluminação interna

presença e conservação de corrimões e balaústres

funcionamento do tacógrafo (dispositivo usado para monitorar o tempo de utilização de um veículo, sua velocidade e a quilometragem que foi percorrida)

funcionamento do validador eletrônico (leitor dos bilhetes eletrônicos)

presença e conservação da janela de emergência

bom ajuste das borrachas das janelas a fim de evitar trepidações

respeito ao limite de abertura das janelas

validade do laudo de vistoria, que deve estar fixado na dianteira

