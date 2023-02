Veja como foi último sábado de Pré-Carnaval na Praia de Iracema

Aos poucos, mais e mais pessoas foram chegando à Praia de Iracema na tarde deste sábado para curtir a programação do último fim de semana de Pré-Carnaval.

Com cortejo de blocos que saiu do antigo Boteco Praia e seguiu até o Aterrinho da Praia de Iracema, O POVO acompanhou dois blocos de Pré-Carnaval, o Camaleões do Vila e o Bonde Batuque. Mas a programação seguiu e previa, além de outros blocos, show de Sandra de Sá.

A festa foi acompanhada também por pessoas nas janelas e varandas de prédios e hotéis da avenida Beira-Mar. Em meio aos foliões, agentes de prevenção da Prefeitura de Fortaleza distribuíam preservativos para uma festa mais segura.

Foto: Fabio Lima/O POVO

Bloco Bonde Batuque no último sábado de pré-carnaval 2023 em Fortaleza

O Ciclo Carnavalesco também ocorre em outros polos oficiais: Marco Zero da Barra do Ceará, Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas), Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro), Benfica (Praça João Gentil), Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos), Parque Rachel de Queiroz e Passeio Público.

Foto: Gabriela Custódio/O POVO

A dupla Geíza Silva, 52, e Socorro Andrade, 51, aproveita a folia do pré-carnaval para vender tiaras. No restante do ano a artesã, Socorro, realiza outros trabalhos artesanais

A artesã Socorro Andrade, 51, conta que esteve presente em todos os sábados de Pré-Carnaval da Praia de Iracema e diz que está "matando a saudade" da festa, após dois anos de interrupção por conta da pandemia da Covid-19.

Ela também tem aproveitado os dias de folia para vender os adereços de Carnaval que confecciona durante as passagens dos blocos. "(A venda) tem sido boa. Até surpreendeu!", relata. Na próxima semana, o destino da artesã será Aracati.

Há oito anos trabalhando na Beira-Mar com venda de lanches, Maria Elizabeth Nascimento dos Santos relata que após os anos "parados" por conta da pandemia, os eventos de Pré-Carnaval têm ajudado o comércio.

"Estamos nos recuperando, pagando as contas que ficaram atrasadas e agora, com esses eventos, tende a melhorar", afirma.

Mas ela prefere focar no presente e aproveitar a folia junto aos clientes. Sobre a festa neste ano, Maria Elizabeth tem achado "maravilhosa" e diz que representa um "renascimento".

"Quem está aqui acho que tem o privilégio de brincar e de estar vivo, é a melhor coisa do mundo. Acho que a gente ter a oportunidade de trabalhar, de brincar, de viver, é tudo. Bola para frente."

Foto: Gabriela Custódio/O POVO

Ana Clarice Andrade Rodrigues, 39, gerente comercial, com o marido, Rodrigo Lopes, 41, professor de segurança do trabalho

A gerente comercial Ana Clarice Andrade Rodrigues, de 39 anos, aproveitou o sábado para curtir a festa ao lado do marido, o professor de Segurança do Trabalho Rodrigo Lopes, 41. Entre uma dança e outra, ela relatou ao O POVO que está "amando" o Pré-Carnaval.

"(Estou achando) seguro, muito animado, organizado, uma festa diversificada de todas as classes sociais, de todas as cores, de tudo que é gente, gente fantasiada, gente livre, gente feliz", resume.

Ela também conta que está animada para o Carnaval em Fortaleza. O plano do casal é ir à praia e curtir os bloquinhos e curtir os dias pela Cidade.

Foto: Gabriela Custódio/O POVO

Amanda Brito, 31, nutricionista, e Paulo Hnrique, 34, engenheiro químico

A programação fortalezense também agradou a nutricionista Amanda Brito, 31, e o engenheiro químico Pedro Henrique, 34. Ambos são do Rio Grande do Norte e moram em Fortaleza há 8 meses.

O casal curtiu quatro semanas de festas, e esse primeiro ciclo Carnavalesco na capital cearense atendeu "muito" às expectativas, relata Amanda.



"Eu estou adorando. É muito tranquilo, muito familiar. Bacana mesmo. (Somos) só nós dois, mas a gente se diverte bastante. A família mora longe", conta. Eles também têm planos de ficar na Capital para o Carnaval.

Foto: Fabio Lima/O POVO

As estudantes Lara Emily, 18, e Laís Montenegro, 19, curtem o pré-carnaval de Fortaleza pela primeira vez

Este foi o primeiro ano em que as estudantes Lara Emily, 18, e Laís Montenegro, 19, participaram do Pré-Carnaval de Fortaleza. Para elas, foi uma boa surpresa. "Eu estou achando incrível. Nunca vim em ano anterior, então eu fiquei encantada. Nem sabia que era tão bom assim", conta Laís.

A estudante aponta como aspecto positivo a segurança. "Não sofri nada, não vi briga, não vi confusão. Fiquei admirada, nota dez mesmo." Lara também teve uma boa impressão da primeira experiência como foliã em Fortaleza e diz que espera participar outras vezes.

