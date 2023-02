Fortaleza (CE): clima para amanhã; previsão do tempo domingo (12/2)

Veja previsão do tempo para clima amanhã, domingo, 12 de fevereiro (12/02/23), em Fortaleza-CE; chuvas, temperatura, tábua da maré e fases da lua

A previsão do tempo em Fortaleza-CE e no Ceará para amanhã, domingo, 12 de fevereiro (12/2/23), deve ser de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Durante a noite, o céu deve ser de pouca nebulosidade.

Confira abaixo tudo sobre a previsão do tempo na capital cearense:

Clima amanhã (12/2): probabilidade de chuva em Fortaleza-CE

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a probabilidade de chuva é de 90%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clima: Nascer e pôr do sol em Fortaleza-CE amanhã, 12 de fevereiro

O sol nasce na capital cearense às 5h40min e se põe às 17h55min (horário de Brasília).

Previsão do tempo: qual deve ser a temperatura em Fortaleza-CE amanhã, 12/02?

Máxima: 31ºC

Mínima: 24ºC

Clima: previsão da tábua da maré em Fortaleza-CE amanhã (12/2)

MARÉ BAIXA:



02h27min / 0,7 metros

MARÉ ALTA:



08h49min / 2,4 metros

MARÉ BAIXA:

14h49min / 0,7 metros

MARÉ ALTA:

21h08min / 2,3 metros

Lua

Atual: Cheia

27/02: Crescente

07/03: Cheia

14/03: Minguante

20/02: Nova

Com informações da Climatempo e da Funceme

Tags