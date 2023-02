Mulher trans que aparece em vídeo de sexo na Praia de Iracema presta depoimento em Fortaleza

A mulher trans que apareceu em um vídeo de sexo a três no espigão da Praia de Iracema foi chamada para depor em uma delegacia da Polícia Civil do Ceará durante a quarta-feira, 8. Por meio das redes sociais, ela confirmou que era a mulher das imagens e, após o depoimento, usou o instagram para afirmar que não foi vítima de estupro.



A investigação de crime de estupro começou após a mulher afirmar que estava sob efeito de rivoltril, um remédio tranquilizante. A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar uma denúncia de crime contra a dignidade sexual.

O vídeo em que uma mulher e dois homens aparecem mantendo relação sexual no espigão da Praia de Iracema foi amplamente divulgado em redes sociais. Os dois homens estavam despidos e ela, seminua, em via pública. O caso caracterizava o crime de ato obsceno.

Após a repercussão do vídeo, muitas pessoas questionaram que destino levou o trio, se houve prisão e do que realmente se tratava aquela cena de sexo explícito em um ponto turístico de Fortaleza. A Polícia Civil divulgou uma nota informando que investigava o caso e que o vídeo auxiliaria na identificação dos envolvidos.

Uma mulher trans, de nome preservado, utilizou a rede social instagram para informar que ela aparecia no vídeo e que estava sob efeito de rivoltril, não lembrava do que aconteceu, mas soube precisar que foi chamada pelos dois rapazes para o local. Ela lamentou a exposição do caso. A partir da declaração, a Polícia Civil passou a investigar se houve estupro de vulnerável, em razão da vítima estar sob efeito de remédios.

Já nesta quarta-feira, ela voltou a se pronunciar por meio das redes informando que foi chamada para depor em uma delegacia de Polícia Civil. Em seguida, gravou um novo vídeo informando que não foi vítima de estupro. Muitos curiosos foram até o perfil dela, que já apresenta mais de 30 mil seguidores. Ela recebeu várias mensagens de apoio.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial para investigar uma denúncia de crime contra a dignidade sexual na Praia de Iracema. Além disso, o órgão informou que imagens divulgadas em redes sociais são analisadas pela delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

A PCCE ressalta que o artigo 218 do Código Penal estabelece que trocar, oferecer ou disponibilizar, distribuir, publicar esse tipo de conteúdo, sem o consentimento dos envolvidos, é crime. A pena prevista é de um a cinco anos de prisão.

