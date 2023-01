Nove pessoas são presas em operação contra a venda ilegal de lagostas em Fortaleza

Os agentes encontraram focos de compra ilegal de lagostas em boxes do Mercado dos Peixes

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), realizou a prisão de nove pessoas em flagrante nesta terça-feira, 31. A ação foi deflagrada por meio da Operação 1968, que tem como objetivo reprimir crimes relacionados à pesca e comercialização ilegal de lagostas.

De acordo com a PF, foram identificados focos de compra de crustáceos provenientes de pesca predatória em boxes do Mercado dos Peixes, em Fortaleza. Os estabelecimentos não apresentaram documentação fiscal às autoridades que comprovem a legal comercialização da mercadoria. Multas foram aplicadas pelo Ibama.

Os detidos podem responder pelo crime de pesca ilegal. A pena para a infração pode chegar a três anos de prisão.

Para que possam plenamente se reproduzir, as lagostas precisam de um intervalo longe da ação humana. Normas do Ibama e do Ministério da Agricultura e Pecuária apontam que os crustáceos precisam de seis meses em período de defeso.

