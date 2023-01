Cinemas promovem sessões adaptadas para pessoas com hipersensibilidade do filme "Gato de Botas 2"

Todas as unidades da rede de cinemas Cinépolis estarão promovendo, neste sábado, 28, sessões do filme “Gato de Botas 2: O Último Pedido” adaptadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial geral.

Em Fortaleza, o público poderá ser contemplado pela ação nas primeiras sessões do dia, disponíveis nas salas dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Nas sessões adaptadas, o longa será exibido com o volume de som reduzido, 50% das luzes devem ficar acesas e será permitido a livre circulação para entrar e sair da sala a qualquer momento.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos nas respectivas bilheterias, ATMs (caixas eletrônicos e dispositivos que permitem o uso digital e automático dos processos bancários) ou por meio do site da Cinépolis.

Sinopse do filme “Gato de Botas 2: O Último Pedido”

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas.

Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Fonte: Cinépolis

