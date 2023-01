Associação Peter Pan realiza "Bazar do Desapego" para a população

O intuito do evento é arrecadar dinheiro para as projetos sociais coordenados pela instituição

Roupas, calçados, brinquedos e diferentes acessórios podem ser adquiridos no “Bazar do Desapego”, promovido pela Associação Peter Pan (APP) na próxima segunda-feira, 30. O evento, que vai ficar localizado na rua Alberto Montezuma, 350, Vila União, faz parte das comemorações do “Dia do Desapego”.

De acordo com a associação, todo o valor arrecadado com o bazar vai ser destinado à manutenção dos 16 programas sociais tocados pela APP. Fazem parte do catálogo de projetos da instituição reformas de habitações, realização de plantões fraternos e acolhimento de famílias.

Em nota enviada pela APP, a coordenadora do Bazar, Rosângela Formentin, aponta para a importância da participação popular no evento. “O Bazar é uma importante fonte de renda para manter as atividades da Associação Peter Pan. Além das doações, estes recursos nos permitem acolher todas as famílias que aqui chegam”.

