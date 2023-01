Neon, lantejoulas e tiaras com memes: as apostas dos comerciantes para o Carnaval

Lojistas ainda se preocupam com movimento fraco, mas investem em adereços e looks que preveem como tendência em 2023

Com o início do Pré-Carnaval de Fortaleza, foliões começam a procurar roupas e adereços para curtir os dias de festa. Nas lojas do Centro da cidade, há espaço para o tradicional, como colares de havaiano e máscaras, e para os que tentam inovar. Apesar do movimento ainda fraco, comerciantes já apostam em produtos que devem ser campeões de venda na época de folia.

“Já tem uma procura pelo básico de sempre, confete, serpentina, tinta para cabelo, espuminha, tiaras em geral”, diz Mariah Gomes, 21, dona da loja Mariedades, na rua Castro e Silva. Tiaras que complementam fantasias de diabos e anjos também são procuradas. A comerciante comenta que a busca dos foliões iniciou ainda na segunda semana de janeiro.

Para o comerciante Gabriel Mesquita, 22, o tradicional também vende. No entanto, ele aposta nas tiaras com memes para o período. As frases “A mãe tá on” e “Manda Pix” adornam algumas das tiaras à venda.

FORTALEZA, CE, BRASIL,20.01.2023: Comércio de adereços de carnaval, centro (Foto: FÁBIO LIMA)



As fantasias infantis são outro tipo de produto bastante procurado, principalmente devido aos carnavais promovidos nas escolas. Com isso, o vestido usado por Wandinha, personagem da Família Adams que ganhou série da Netflix recentemente, faz parte do estoque de algumas lojas do Centro, como na Renata Festas.

FORTALEZA, CE, BRASIL,20.01.2023: Comércio de adereços de carnaval, centro (Foto: FÁBIO LIMA)



Aline e Ellane Falcão, organizadoras de eventos, relatam que muitos dos clientes optam por realizar festas com o tema dos bailes de Carnaval tradicionais, com confetes, serpentinas, máscaras, plumas e sombrinha de frevo. “Pessoas mais velhas gostam mais de máscaras e chapéus, os mais novos preferem tiaras e adesivos faciais”, diz Aline.

“Tem muita coisa que há muito tempo estava mais barato, deu uma subidinha no preço, mas vale a pena”, afirma a empreendedora. Para o período, ela prefere a variedade do Centro às compras online.

FORTALEZA, CE, BRASIL,20.01.2023: Comércio de adereços de carnaval, centro (Foto: FÁBIO LIMA)



Já o palpite de quem vende roupas é que cores neon e conjuntos feitos com tecidos de lantejoulas terão preferência dos foliões. “É sainha, shortinho e muito cropped”, afirma Cynthia Brasil, dona de um box no Buraco da Gia, também no Centro.

A comerciante ainda vai comprar mais peças para revender, focando também no tecido metalizado. As vendedoras Débora Soares e Bruna Ripardo, que trabalham em outros boxes da rua, acreditam que moda praiana, como tops que parecem biquínis, clássicos da época, serão tendência em 2023 também.

Lojas da rua conhecida como Buraco da Gia, no Centro, se preparam para o Carnaval (Foto: Fábio Lima)



Carnaval em Fortaleza: movimento fraco preocupa comerciantes

“O negócio tá muito complicado. Tenho dez anos no ramo. Janeiro geralmente não é fraco. Já era pra estar bombando, espero que daqui para o Carnaval dê uma reagida.” A esperança de Cynthia é a mesma dos outros comerciantes do bairro, que comparam as vendas com o período de pré-carnaval antes da pandemia e veem uma diminuição de consumidores.

“Nunca ficou assim. Já teve movimento parado depois do período de Natal e Réveillon, mas desse jeito tá demais”, conta Adriana Veras, vendedora da Renata Festas. “Uma rua dessa [Castro e Silva] não era pra tá parada não”, afirma. Mesmo assim, Adriana não perde a esperança de que as vendas aumentem mais próximo do Carnaval.



