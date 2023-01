Cresce número de furtos de hidrômetros na Grande Fortaleza

Um dos motivos que explicam o aumento dos furtos de hidrômetros é a presença de cobre nos aparelhos, elemento de custo alto no mercado

O número de furtos de hidrômetros na Grande Fortaleza aumentou 53,7% em 2022 na comparação com 2021, informa a Companhia de Água e Esgoto do Ceara (Cagece). 1.630 hidrômetros foram furtados no ano passado.

Em 2021, 1.060 unidades foram retiradas de suas instalações. No interior do Estado, 274 furtos foram observados no ano passado, ante 111 ocorrências registradas em 2021.

Para Cláudia Caixeta Freire, diretora de mercado da companhia, o fenômeno dos furtos não ocorria com tamanha repetição em anos anteriores. “Temos notado um aumento nos furtos, tanto em hidrômetros de porte pequeno e grande. Antes, tínhamos cerca de três ocorrências por mês. Hoje, temos mais de 100.”

Cláudia aponta que a presença de cobre nos hidrômetros faz com que o aparelho vire alvo de criminosos, mesmo com a companhia adotando medidas protetivas, como o uso de lacres e grades.

“Assim como no caso dos fios elétricos, muitas pessoas procuram os hidrômetros por eles conterem cobre. É preciso saber quem está lucrando com tudo isso”, diz ela.

Uma das consequências ocasionadas pela retirada dos aparelhos é o desperdício de água, além da contaminação da rede de abastecimentos das residências.

A Cagece lembra que, em caso de furto, a população pode entrar em contato com a companhia, que vai enviar uma equipe ao local para repor as instalações. Os atingidos pela "pilhagem" podem ligar para a Central de Atendimento, pelo númweo 0800 275 0195.

