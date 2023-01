Entre jornais e ruas, especial do OP+ explora vestígios da Segunda Guerra Mundial em Fortaleza

A Segunda Guerra Mundial, com certeza, entra no rol de acontecimentos mais memoráveis da história. Na escola, estudamos tudo o que há para saber da guerra ― ou pelo menos é o que acreditamos. Pois basta folhear jornais antigos ou, mais simples ainda, passear pelas ruas de Fortaleza para captar informações esquecidas ou nunca compartilhadas.

O especial publicado no O POVO+ explora justamente a Segunda Guerra Mundial pouco debatida: os marcos dela na Capital do Ceará e como ela levou cearenses para os campos de batalha, dentro ou fora do Brasil.

Nele, você entenderá como Fortaleza viveu a guerra ativamente. Verá o movimento de tropas estrangeiras e brasileiras na Capital, além de aprender sobre as vitórias das Forças Expedicionárias Brasileiras (FEB) na Itália e as revoltas dos moradores de Fortaleza com o conflito. Tudo com muita interatividade e diversidade de conteúdos.

Para garantir uma leitura dinâmica, o OP+ criou um mapa como guia principal por três tópicos principais: Bases Militares; Monumentos e Homenagens; e Quebra-quebra de 42. A partir do mapa, o leitor poderá seguir a narrativa com protagonismo.

Outro aspecto interessante do especial é o mergulho em 113 reportagens publicadas no jornal O POVO durante a guerra. O veículo cearense de 94 anos acompanhou o conflito do começo ao fim, imprimindo em suas páginas não apenas os aspectos políticos e econômicos, mas também as histórias dos heróis brasileiros e nordestinos que foram convocados.

Na reportagem, o leitor poderá ler trechos de algumas matérias selecionadas, além de poder reler todo o caderno especial Memórias da Guerra, publicado em 2009.

“Eu vejo o especial como uma sala de aula. Esse é um fenômeno histórico que não foi distante de Fortaleza. Ele tem um marco por aqui”, afirma a editora chefe do O POVO+ Fátima Sudário. Apaixonada pelo tema, ela também esteve envolvida na produção do Memórias da Guerra, quando atuou como diretora de redação do O POVO. Agora, a oportunidade é de novamente aproximar fatos aos leitores e deixar-nos cientes do que foi a Segunda Guerra para a Capital. “Isso é muito importante e é uma função didática muito boa.”

A reportagem é assinada pela repórter Catalina Leite, com concepção visual da editora de design Cristiane Frota, pesquisa histórica por Roberto Araújo, do O POVO/Doc e edição de Fátima Sudário e Regina Ribeiro. Também conta com o desenvolvimento de recursos digitais por Alexandre Cajazeira e a estruturação do site por Pedro Silva, ambos da equipe do DATA.DOC.



