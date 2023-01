Casarão histórico vira centro cultural e é aberto a visitação

Antes vazios, os compartimentos de um casarão do século XIX no Centro de Fortaleza agora dão lugar a um Centro Cultural, o "Nalage". Construído com arquitetura eclética, hoje, itens antigos decoram os ambientes e livros ficam espalhados sobre as mesas. Na varanda, um bar oferta cerveja e petiscos e um cover do Roberto Cláudio se apresenta.

Aberto para visitação, o objetivo da iniciativa é preservar a memória do Centro da Capital e "promover novos encontros". O Nalage também pode ser alugado para eventos, apresentações artísticas e reuniões.

O local foi restaurado e fica aberto para visitas de segunda a sábado, das 10h às 19 horas. O projeto é fruto da aspiração da empresária espanhola Pilar Jesus Rúbio e do esposo, o cearense Wanderlei Sousa, policial aposentado — inquilinos do casarão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O andar superior ainda deve receber móveis e outros itens para receber os visitantes. O processo de reforma e restauração revelou um compartimento desconhecido. Um porão embaixo da sala estava com o acesso fechado.

Uma escada foi construída para dar acesso ao local, que recebeu mesas de bar e decoração regional, com itens de couro.

Patrimônio histórico

O POVO questionou se havia algum processo de tombamento ou outro tipo de proteção envolvendo o imóvel junto à Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). A pasta respondeu que o imóvel não é tombado, não está inserido na Zona Especial de Preservação do Patrimônio (ZEPH) nem em poligonal de entorno de bem tombado.

A pasta informou que recebeu uma denúncia, por meio da Coordenação do Patrimônio Histórico Cultural (CPHC), de que o imóvel, propriedade privada que se encontrava fechada e sem uso, estava sendo demolido.

"Diante disso, técnicos da Célula de Gestão do Patrimônio Material (CEPAM) foram ao local para averiguar, já que se trata de um dos últimos exemplares ecléticos de residências dessa dimensão no Centro da Cidade", detalhou.

Em 2022, a CPHC realizou o inventário do imóvel, que servirá de base para a revisão das ZEPHs no processo participativo de revisão do Plano Diretor de Fortaleza. "Com relação à solicitação de tombamento do imóvel, a Secretaria informa que são necessárias pesquisas técnicas antes de se abrir um novo processo de tombamento", disse a pasta.

Veja imagens do Centro Cultural Nalage

Serviço

Centro Cultural Nalage

Endereço: Rua Sena Madureira, 907, Centro de Fortaleza

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 19horas

Telefone: (85) 99900 6232

Instagram: @nalagecentrocultural