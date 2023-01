Moradores bloqueiam via que liga Fortaleza e Caucaia

Moradores do Parque Leblon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), realizaram um protesto nesse sábado, 14, após o registro de um duplo homicídio na região.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os moradores interditaram a avenida Ulisses Guimarães, que interliga os municípios de Fortaleza e Caucaia.

Durante os protestos, a população incendiou pneus e colchões e bloquearam o trânsito no local.

Equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do 20º BPM, da MPCE, foram acionados através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). No local, os policiais realizaram diligências para dispersar os manifestantes.

Protesto teria sido motivado após duplo homicídio na região (Foto: Via WhatsApp O POVO)



O Corpo de Bombeiros do Ceará também foi acionado para controlar o fogo nos objetos que, em seguida, foram retirados da via, liberando o trânsito. Segundo a SSPDS, ninguém ficou ferido.

O duplo homicídio foi realizado na manhã deste sábado, 14, no bairro Tabapuazinho. Na ocasião, dois homens ainda não identificados foram mortos em via pública com disparos de arma de fogo.



