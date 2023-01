Atendimentos da Polícia Federal no shopping Iguatemi são normalizados

Atendimentos foram suspensos na terça e quarta-feira devido a um incêndio no shopping

Os serviços realizados pela Polícia Federal no shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, foram normalizados nesta quinta-feira, 5. Emissão de passaportes, atendimentos do Sistema Nacional de Armas (Sinarm) e de controle de segurança privada foram suspensos desde a tarde da terça-feira, 3, devido a um incêndio em uma das lojas do empreendimento.

O motivo da suspensão foi a persistência do forte odor da fumaça do incêndio. O fogo atingiu uma área destinada ao maquinário da loja Casas Bahia, sem vítimas. Clientes e funcionários, incluindo os servidores da PF, foram evacuados do local.

Quem tinha atendimento agendado para terça ou quarta-feira deverá entrar no site da Polícia Federal e realizar uma nova marcação.



