Veja horário das missas de Natal em Fortaleza

Nos dias 24 e 25 de dezembro, as paróquias de Fortaleza celebram a data que marca o nascimento de Jesus. Nestes dias, são celebradas a Missa Vespertina, a Missa de Natal e a Missa do dia 25 de dezembro. Para as celebrações, a Arquidiocese de Fortaleza, divulgou as datas e horários das missas de fim de ano.

Paróquia São José – Catedral Metropolitana

Dia 24

19h – Missa de Natal

Dia 25

9h, 11h, 17h e 19h

Dia 31

19h00

Dia 01/01

11h, 17h e 19h

Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima – Bairro Fátima

Dia 24

06h30, 12h00,16h00,17h30 e19h00

Dia 25

07h00, 09h00, 12h00, 17h00 e19h00

Dia 31

06h30, 12h00,16h00,17h30 e19h00

Dia 01/01

07h00, 09h00, 12h00, 17h00 e19h00

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos - Parangaba.

Dia 24

18h - Capela Santo Expedito

18h - Capela Nossa Senhora de Fátima

18h - Capela Santa Cruz - Itapery

19h – Igreja Matriz

20h - Capela Mãe do Divino Salvador

20h - Capela Sagrado Coração de Jesus

Dia 25

08h30, 17h e 19h - Igreja Matriz

16h - Capela Mãe do Divino Salvador

16h - Capela Nossa Senhora de Fátima

17h -Capela Santo Expedito

18h - Capela Sagrado Coração de Jesus

18h - Capela Santa Cruz - Itapery

Paróquia Senhor do Bonfim - Monte Castelo

Dia 24

19h - Igreja Matriz

19h -Capela Santa Teresinha

19h - Capela Mãe Rainha

Dia 31

19h - Igreja Matriz

19h - Capela Santa Teresinha

19h - Capela Mãe Rainha



Paróquia do Carmo - Centro

Dia 24

17h - Igreja Matriz

18h - Capela Medianeira

Dia 25

07h - Capela São Bernardo

08h,10h. 16h e 18h - Igreja Matriz

08h - Capela Medianeira

16h - Capela Medianeira

Dia 31

12h e 17h - Igreja Matriz

18h - Capela Medianeira

Dia 01/01

07h - Capela São Bernardo

08h, 10h, 16h e 18h- Igreja Matriz

08h - Capela Medianeira

16h - Capela Medianeira

Paróquia São José - Vila Pery

Dia 24

19h - Igreja Matriz

19h - São Judas Tadeu

17h - São José Operário

Dia 25

07h, 17h e 19h - Igreja Matriz

07h - São Judas Tadeu

07h - São José Operário

19h - São Judas Tadeu

17h - São José Operário

19h - São José Operário

Dia 31

17h - São José Operário

19h - Igreja Matriz

19h - São Judas Tadeu

Dia 01/01

17h e 19h - Igreja Matriz

17h - São José Operário

19h - São Judas Tadeu

19h - São José Operário

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré - Montese

Dia 24

19h - Igreja Matriz

Dia 25

Igreja Matriz - 06h30, 08h, 11h, 16h30, 18h e 19h30

Dia 31

19h - Igreja Matriz

Dia 01/01

Igreja Igreja Matriz - 06h30, 08h, 11h, 16h30, 18h e 19h30

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Conjunto Alto Alegre

Dia 24

19h - Igreja Matriz

Dia 25

19h - Igreja Matriz

Dia 30

19h - Igreja Matriz

Dia 31

19h - Igreja Matriz

Dia 01/01

17h - Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Paz - Aldeota

Dia 24

Igreja Matriz - 08h e19h

Dia 25

Igreja Matriz - 08h, 11h, 16h, 18h e 20h

Dia 30

Igreja Matriz - 16h e 18h

Dia 31

Igreja Matriz - 08h, 16h e 18h

Dia 01/01

Igreja Matriz 08h, 11h, 16h, 18h e 20h



Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório - Parquelândia

Dia 24

19h - Igreja Matriz

Dia 25

08h30 e 18h - Igreja Matriz

Dia 31

19h - Igreja Matriz

Dia 01/ 01

08h30 e18h - Igreja Matriz



Cristo Rei em Fortaleza - Centro

Dia 24

06h30, 17h e19h

Dia 25

06h30, 09h, 11h,17h e19h.

Dia 31

06h30 e 17h

Dia 01/01

06h30, 09h, 11h,17h e19h.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Mondubim

Dia 24

18h - Comunidade Santo Expedito

18h - Comunidade Divino Pai Eterno

18h - Comunidade Nossa Senhora de Fátima

18h - Comunidade Sant’Ana e São Joaquim

20h - Igreja Matriz

20h - Comunidade São Roque

Dia 25

07h e 19h - Igreja Matriz

07h - Comunidade São Roque

09h - Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus

17h - Comunidade São José

17h - Comunidade Nossa Senhora Boa Mãe

19h - Comunidade São Roque

Dia 31/Dia 01

17h - Comunidade Santo Expedito

17h - Comunidade Divino Pai Eterno

19h - Comunidade Sant’Ana e São Joaquim

19h - Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Dia 01/01

18h – Igreja Matriz



Paróquia Santa Luzia - Meireles

Dia 24

19h

Dia 25

08h, 10h, 17h e 19h

Dia 30

17h

Dia 31

19h

Dia 01/01

08h, 10h, 17h e 19h

Paróquia Santo Antônio de Pádua - Maraponga

Dia 24

19h - Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua

Dia 25

17h - Capela São Francisco de Assis

17h - Capela Santo Inácio de Loyola

18h30 - Capela São Marcelino Champagnat

18h30 - Igreja Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua

Dia 31

17h - Capela Santa Rita de Cássia

17h - Igreja Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua

19h - Capela Santa Edwiges

Dia 01/01

17h - Capela São Francisco de Assis

17h - Capela Santo Inácio de Loyola

18h30 - Capela São Marcelino Champagnat

18h30 - Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua

Paróquia São Miguel Arcanjo - Caucaia

Dia 24

18h - São Miguel 1

19h30 - Igreja Matriz

Dia 25

07h - Sagrado Coração de Jesus - Boa Vista

09h - N. Sra. do Perpétuo Socorro - Parque das Nações

17h - São Francisco de Assis - Parque Albano

19h - Igreja Matriz

Dia 01/01

19h - Igreja Matriz



Paróquia Santo Antônio de Pádua - Planalto Pici

Dia 24

19h Igreja Matriz

17h Capela São José

Dia 25

07h e 17h Igreja Matriz

08h e 19h Capela São José

08h30 Capela São Francisco

17h Capela São Domingos Sávio

Dia 31

19h. Igreja Matriz

19h. Capela São José (Av. Carneiro de Mendonça, 1980 )

19h. Capela São Francisco (Rua Major Sucupira, 450)

Dia 01/ 01

17h e 19h Igreja Matriz

17h Capela Domingos Sávio

08h30 e 17h. Capela São José

8h30 Capela São Francisco

Secretaria paroquial 3490-0287 ou 98571-4102

Paróquia São Francisco Xavier - Conjunto Esperança

Dia 24

17h: Comunidade Nossa Senhora das Graças (Recanto da Esperança).

17h: Comunidade Nosso Senhor do Bonfim (Marrocos).

19h: Comunidade São José de Anchieta (Parque Santa Rosa).

19h: Comunidade Sagrada Família (Apolo XI).

19h: Igreja Igreja Matriz (Conjunto Esperança).

Dia 25

17h: Comunidade Santo Inácio de Loyola (Planalto Vitória).

17h: Comunidade São Francisco de Assis (Parque Presidente Vargas).

19h: Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Jardim Fluminense).

19h: Comunidade Sagrada Família (Apolo XI).

19h: Igreja Igreja Matriz (Conjunto Esperança).

Dia 31

17h: Comunidade Nossa Senhora das Graças (Recanto da Esperança).

17h: Comunidade Nosso Senhor do Bonfim (Marrocos).

19h: Comunidade São José de Anchieta (Parque Santa Rosa).

19h: Igreja Igreja Matriz (Conjunto Esperança)

Dia 01/01

17h: Comunidade Santo Inácio de Loyola (Planalto Vitória).

17h: Comunidade São Francisco de Assis (Parque Presidente Vargas).

17h: Comunidade Sagrada Família (Apolo XI).

19h: Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Jardim Fluminense).

19h: Igreja Igreja Matriz (Conjunto Esperança).



Paróquia São Raimundo Nonato - Rodolfo Teófilo

Dia 24

16h e 20h- Igreja Matriz

19h - Santa Luiza

Dia 25

9h, 17h e 19h - Igreja Matriz

17h - Santa Luiza

Paróquia Nossa Senhora da Saúde - Mucuripe

Dia 24

19h - Igreja Matriz

Dia 25

7h, 8h30, 17h e 19h - Igreja Matriz

18h30 - Capela de São Pedro

Dia 31

19h - Igreja Matriz

Dia 01/01

7h, 8h30, 17h e 19h - Igreja Matriz

18h30 - Capela de São Pedro



Paróquia Nossa Senhora da Glória - Cidade dos Funcionários

Dia 24

17h - Comunidade do Cambeba

17h e 19h - Igreja Matriz

Dia 25

07h, 09h, 11h, 17h e 19h - Igreja Matriz

09h - Comunidade do Lago Jacarey

17h - Comunidade do Parque Del Sol

Dia 31

17h e 19h - Igreja Matriz

Dia 01/01

07h, 09h, 11h, 17h e 19h - Igreja Matriz

09h - Comunidade do Lago Jacarey

17h - Comunidade do Parque Del Sol

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus - Vicente Pinzon

Dia 24

19h - Igreja Matriz

Dia 25

08h - Igreja Matriz

19h - Capela São José



Paróquia e Santuário Nossa Senhora da Assunção – Conjunto Nova Assunção

Dia 24

19h - Igreja Matriz

Dia 25

07h, 09h e 17h - Igreja Matriz

Dia 31

19h - Igreja Matriz

Dia 01/01

07h, 09h e 17h - Igreja Matriz



Paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro - Tabuba

Dia 24

18h - Igreja Matriz

Dia 25

08h,10h,17h e19h Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Pacajus

Dia 24

18h - Sagrado Coração de Jesus - Coaçu

19h - Igreja Matriz

Dia 25

17h e 19h - Igreja Matriz

Dia 31

17h - Sagrado Coração de Jesus – Coaçu

19h - Igreja Matriz

Dia 01/01

17h e 19h - Igreja Matriz





Paróquia Nossa Senhora de Sallete – Bela Vista

Dia 24

19h - Igreja Matriz

Dia 25

07h, 09h e 17h30h - Igreja Matriz

Dia 31

19h - Igreja Matriz

Dia 01/01

07h, 09h e 17h30h - Igreja Matriz

Paróquia São Francisco de Assis - Dias Macedo

Dia 24

19h - Igreja Matriz

19h - Sagrada Família

19h - Santo Expedito

19h - Carmelo

20h - Santíssimo Sacramento - CEU

Dia 25

08h30 - Carmelo

11h - Santíssimo Sacramento - CEU

17h - Nossa Senhora Aparecida

17h - Santo Expedito

18h - Santíssimo Sacramento - CEU

19h - Igreja Matriz

19h - Sagrada Família

19h - Imaculada Conceição

Dia 31

07h- Carmelo

18h - Santíssimo Sacramento - CEU

19h - Igreja Matriz

19h - Santo Expedito

Dia 01/01

09h- Carmelo

11h - Santíssimo Sacramento - CEU

17h - Santo Expedito

17h - Nossa Senhora Aparecida

18h - Santíssimo Sacramento - CEU

19h - Igreja Matriz

19h - Imaculada Conceição

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres - Caucaia

Dia 24

17h e 19h - Igreja Matriz

Dia 25

08h, 17h e19h - Igreja Matriz

Dia 31

17h e19h - Igreja Matriz

Dia 01/ 01

08h, 17h e19h - Igreja Matriz

Área Pastoral São João Batista – Jaçanaú - Maracanaú

Dia 25

7h, 9h, 17h e19h - Igreja Matriz

9h - Nossa Senhora de Fátima

19h Santa Luiza

Dia 31

19h - Igreja Matriz

19h - Santa Luiza

Paróquia São Pedro - Barra do Ceará

Dia 24

19h - Igreja Matriz

19h - Capela São Francisco

19h - Capela Nossa Senhora de Fátima

Dia 25

07h30 - Capela Nossa Senhora das Graças

09h - Capela São Sebastião

17h - Capela São José

17h30 - São Francisco

19h - Capela Igreja Matriz

19h - Capela Nossa Senhora de Fátima

Dia 31

19h - Igreja Matriz

19h - Capela São Francisco

19h - Capela Nossa Senhora de Fátima

Dia 01/01

17h - Capela São José

17h30 - São Francisco

19h - Capela Igreja Matriz

19h - Capela Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Manoel Sátiro

Dia 24

19h – Comunidade Sagrado Coração de Jesus

20h – Igreja Matriz – Manoel Sátiro

Dia 25

08h e 19h – Igreja Matriz – Manoel Sátiro

17h - Comunidade Sagrado Coração de Jesus – Parque São José

Dia 31

17h – Comunidade São Joaquim e Sant’Ana – Parque São José

19h – Igreja Matriz – Manoel Sátiro

Dia 01/01

11h e 19h – Igreja Matriz – Manoel Sátiro

17h – Comunidade Sagrado Coração de Jesus – Parque São José

19h - Capela Nossa Senhora de Fátima

Paróquia e Santuário São Francisco das Chagas – Canindé

Dia 24

6h, 7h30, 9h, 11h e 16h – na Quadra da Gruta

18h – na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores

19h – Mosteiro do Santíssimo Sacramento

22h – Missa Solene da Praça dos Romeiros

Dia 25

6h, 7h30, 9h, 11h, 16h e 18h - Santuário