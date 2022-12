Fortaleza espera matricular 30 mil estudantes novatos nas escolas municipais

Prefeitura incentiva pais e responsáveis a realizar pré-matrícula online. Processo reduz filas nas escolas, mas fortalezenses ainda têm dificuldades no autoatendimento pela internet

A partir desta segunda-feira, 5, cerca de 30 mil estudantes novatos devem ser matriculados nas escolas municipais de Fortaleza. O procedimento se estende até o próximo dia 16 e será feito preferencialmente por agendamento após pré-matrícula online. Apesar de reduzir filas, cadastro pela internet ainda é difícil para pais e responsáveis.

"A procura é grande. A gente recebe muita de transferência de outros municípios e também da rede privada para a pública. Temos um pouco mais de 30 mil vagas justamente para atender essa demanda", conta Iracema Frota, gerente da Célula de Planejamento da rede municipal. "A matrícula acontece o ano todo, mas esse é aquele período em que a gente enfatiza e organiza para assegurar as vagas."

Iracema enfatiza a recomendação de os pais ou responsáveis realizarem a pré-matrícula online. "É uma forma de evitar que as pessoas precisem faltar aos seus compromissos e também diminuir muito as filas nas portas das escolas", afirma. "Mas existindo qualquer dificuldade, a família pode comparecer às escolas e fazer a matrícula presencialmente."

Nesta manhã, a movimentação foi tranquila na secretaria da Escola Municipal Ismael Pordeus, no bairro Jardim das Oliveiras. A busca por atendimentos foi principalmente de responsáveis com dificuldade de acesso à internet ou que tiveram algum erro durante o processo online.

Ana Carla Batista foi matricular as duas filhas, que entrarão no 1º e no 6º ano. "Elas são novatas na rede municipal. Pensei que seria difícil porque não consegui pelo site, mas vim aqui e está dando certo", diz. "No site apareceu só uma escola e aqui consegui ter tudo mais explicado."

A moradora do Parque Manibura, Regilene Viana, também esteve no local para fazer a transferência dos dois filhos, que vão para o 4º e o 8º ano. "Eles estão na rede municipal, mas no bairro Luciano Cavalcante. Hoje tenho que pagar transporte escolar; como aqui é mais perto, tem o ônibus escolar que pega em casa", conta. "A escola foi reformada, dizem que a direção melhorou e quis transferi-los para cá, até porque já estudei aqui."

Vagas e pré-matrícula online

Conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME), a rede tem mais 240 mil alunos e todas as escolas possuem vagas disponíveis, ofertadas conforme as séries e a estrutura da unidade escolar. A gerente de planejamento contabiliza que Fortaleza possui 613 creches e colégios, mas ainda há inaugurações previstas até o fim do ano.

Pelo Sistema de Pré-matrícula Virtual, é necessário preencher dados pessoas, escolares e endereço. Com isso, é possível escolher três escolas mais próximas do local de residência do aluno. Após esse processo, os responsáveis pelo estudante serão contatados pela gestão de uma das escolas escolhidas para o atendimento presencial. Neste momento, é necessário apresentar os documentos necessários para efetivar a matrícula.

"A falta de algum documento não vai prejudicar. A matrícula será feita e a pendência será acompanhada pela escola com a família", completa a gerente.

Estudantes veteranos já tiveram sua matrícula confirmada por meio do sistema da rede municipal. A secretaria indica que famílias que tenham alguma dúvida compareçam às escolas para atualizar os dados de cadastro.

Serviço

Matrícula de estudantes novatos na rede municipal de Fortaleza

Quando: de 5 a 16 de dezembro

Pré-matrícula online: prematricula.sme.fortaleza.ce.gov.br

Documentação necessária

Para efetivar a matrícula de alunos novatos, no dia agendado pela unidade escolar, os responsáveis devem apresentar a seguinte documentação:

Cópia da certidão de nascimento e CPF

Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem)

Três fotos 3x4

Cartão de identificação social do responsável legal (NIS)



Comprovante de residência



Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência



Cartão de vacinação atualizado



CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade

