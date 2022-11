Com ampliação da idade e chegada de doses, postos recebem crianças para vacinação contra Covid

Após a ampliação da faixa etária para vacinação contra Covid-19, pais e responsáveis de crianças de seis meses até dois anos buscaram os postos de imunização para aplicação da primeira dose. O POVO esteve no posto de Saúde Irmã Hercília Aragão (bairro São João do Tauape) e no Shopping Iguatemi. Nos postos visitados, havia uma constância de pais procurando o imunizante para os filhos. Para acelerar o processo de vacinação, os responsáveis podem realizar o cadastro das crianças no portal Vacine Já.

Vale lembrar que, nesta quinta-feira, 24, em caráter excepcional, os centros de vacinação funcionarão das 9h às 15h. O encerramento antecipado acontece em razão do jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. O atendimento ocorre mediante a capacidade diária máxima de cada centro de vacinação. Nos shoppings, é recomendado o uso de máscaras, e nos postos de saúde o uso é obrigatório.

Os atendimento de crianças e adolescentes, de 6 meses até mais de 18 anos, que ainda não tomaram nenhuma dose, e são residentes em Fortaleza, pode ser feito nos shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e nos postos de saúde assinalados em negrito na lista deste link.

Logo que o ponto de vacinação no Iguatemi abriu, às 9h, Ernando Souza, 50, levou a filha Isabela, 2, para se vacinar. “Ela vai tomar a primeira dose da Pfizer Baby. Assim que liberou a gente veio correndo para vacinar. Estamos preocupados com a saúde da nossa filha. Vimos o resultado de não se vacinar. Além disso, ainda não colocamos ela na creche, porque estamos com medo de ela ficar exposta sem uma cobertura de imunização.”

Quem também estava na unidade era Daivyla Thaís, 25, mãe do Gabriel Tavares, 2. “A gente tá bem amedrontado esses dias, porque está tendo alta de casos entre crianças. Eu descobri ontem que estavam vacinando crianças dessa faixa-etária, por isso vim correndo vaciná-lo.”, diz Daivyla. Questionado sobre o nome para a identificação, o pequeno disse: “Meu nome é Homem-Aranha."



Vacinação para 3 e 4 anos

Fortaleza recebeu, na última quarta-feira, 23, 3.180 doses da Coronavac infantil, destinadas à aplicação de crianças de três e quatro anos. O estoque do imunizante na Capital estava zerado há dois dias. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), não houve impacto no avanço da vacinação. O posto de saúde localizado no São João do Tauape também registrou movimentação de pais e crianças na busca pela vacinação contra Covid-19.

Raimundo Araújo, 48, mora em Messejana e levou a filha Melissa Araújo, de 3, para aplicação do imunizante. Ele contou que teve dificuldade inicial para encontrar um posto que estivesse oferecendo a imunização para a faixa etária da filha. “É importante vacinar, porque agora os casos estão aumentando. Eu já paguei até o teste para ela fazer e está tudo normal, não tem nada. Eu andei em vários locais, mas não estava tendo para ela. Depois informaram que aqui tinha (Posto Irmã Hercília)."

Documentos necessários

Adultos e adolescentes: documentos originais de identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou a carteira estudantil.

Imunossuprimidos: devem levar a documentação que comprove a imunossupressão.

Crianças: apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Cadastro de crianças

O cadastro estará disponível no Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), desde o dia 15 de julho. A etapa é obrigatória para a imunização em Fortaleza. Durante o cadastro, é obrigatório apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS). Este pode ser verificado no ConecteSUS, no aplicativo Mais Saúde, ou pelo cartão do plano de saúde, caso a criança possua.

Caso a criança não tenha nenhum registro do cartão nacional, pode se dirigir a um dos 116 postos de saúde para emissão, levando documento oficial de identificação e comprovante de residência dos pais ou responsáveis.

Passo a passo para cadastro no Saúde Digital

Para efetuar o cadastro, é preciso informar dados pessoais como nome completo, CPF, data de nascimento e telefone para contato, entre outros. É necessário preencher corretamente os dados e é fundamental checar o e-mail de confirmação para que o processo seja efetivamente concluído.

Acesse o site Vacinação Covid Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Verifique o e-mail de confirmação Finalize o cadastro

