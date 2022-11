Congresso de Neurocirurgia ocorre em Fortaleza a partir desta sexta, 25

O evento contará com transmissão ao vivo de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde em pacientes internados no Hospital Geral de Fortaleza

A partir desta sexta-feira, 25, ocorre a 19ª edição do Congresso da Academia Brasileira de Neurocirurgia (ABNc), que reunirá mais de 400 neurocirurgiões brasileiros e estrangeiros no hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

A programação técnico-científica do evento vai até o dia 28 de novembro e conta com palestras, cursos, aulas práticas, conferências e apresentação de trabalhos. Quem preside a ocasião é o neurocirurgião cearense Flávio Leitão Filho, presidente do Congresso.

Um dos destaques do Congresso é a realização de cirurgias em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) internados no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Os procedimentos serão transmitidos ao vivo para os médicos presentes que estarão em uma sala de aula, também no hospital.

A programação do evento tem grande importância para a ciência que trará ganhos para a sociedade, permitindo a resolução de complicações causadas por lesões, acidentes ou doenças neurológicas, oferecendo melhores condições para os pacientes.

“A Academia Brasileira de Neurocirurgia entregará a população médica e principalmente aos neurocirurgiões desse país um evento inovador. Teremos uma oportunidade ímpar para discutir as maiores moléstias neurocirúrgicas que acometem os pacientes, aprimorar nossos conhecimentos, nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos cada vez mais capazes de ajudar quem precisa”, comenta o médico neurocirurgião Flávio Leitão Filho.

Procedimentos em lesões do plexo braquial

No evento, um dos temas abordados será o tratamento das lesões do plexo braquial - conjunto de nervos que promovem movimento e sensibilidade do braço - que são comuns em vítimas de acidente de moto que sofrem com problemas para movimentar os braços.

Toda semana, 3,2 pacientes são incluídos na fila de espera por uma cirurgia para tratar as sequelas no plexo braquial, em sua maioria causadas por acidentes de moto, mas com números crescentes em casos de violência por arma branca ou arma de fogo.

Os procedimentos para esse tipo de lesão são demorados e de alta complexidade, necessitando de infraestrutura adequada para sua realização.

“Mesmo com o empenho da equipe e do paciente, não existe uma recuperação de 100%. O que existe é uma recuperação que permite uma vida normal ou próxima da normalidade. Apesar do grande esforço que estamos tendo em desenvolver as cirurgias plexo braquial/nervo periférico em Fortaleza desde 2003, não consigo conter a satisfação e a alegria quando entra em nosso consultório no IJF um paciente que recuperou o movimento perdido”, afirma o médico.

Cirurgias transmitidas ao vivo

Durante o evento, serão realizadas cirurgias com transmissão ao vivo no HGF. Ambas com necessidade extrema de atenção por parte dos neurocirurgiões.

Uma delas é um procedimento específico em uma estrutura delicada do cérebro com grande proximidade do tumor com estruturas de movimento do rosto - neurofacial, audição, nervos coclear e nervos de deglutição - conduzida pelo médico neurocirurgião Marcos Tatagiba e a outra é uma cirurgia oncológica de retirada de tumor na cabeça, conduzida pelo também neurocirurgião Marcos Maldaun.

Tratamento de pacientes com síndrome de Parkinson

Na ocasião, também será realizada a inserção de um eletrodo cerebral em um paciente com Parkinson.

O procedimento será realizado pelo SUS no HGF, com transmissão para os médicos presentes no evento, sendo conduzida pelos neurocirurgiões Osvaldo Vilela Filho e Flávio Belmino.

A cirurgia consiste na introdução de um mecanismo que trabalha com impulsos que ajudam a ritmar as atividades cerebrais e minimizar os tremores. De acordo com Flávio Belmino, a cirurgia tem resultado imediato logo após a cirurgia, permitindo que o paciente receba alta hospitalar mais rápido.

Serviço

XIX Congresso da Academia Brasileira de Neurocirurgia

Data: 25 a 28 de novembro

Local: Hotel Gran Marquise

Endereço: Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe, Fortaleza



