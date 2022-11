Siqueira: homem é perseguido e baleado de raspão após praticar direção perigosa

Quem precisou passar pelo quarto anel viário na noite da segunda-feira, 21, se deparou com uma forte movimentação policial. As pessoas relataram a presença de mais de 15 viaturas da Polícia. A Secretaria da Segurança Pública, por meio de nota, informou que houve uma perseguição a um homem que praticava direção perigosa no bairro Siqueira.

Na ocasião, esse homem fugiu e foi perseguido por policiais do Comando Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Ele foi baleado de raspão e teve o carro apreendido. O homem não teve o nome divulgado e foi levado à delegacia do 32º Distrito Policial, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Em seguida ele foi liberado.

O procedimento também foi encaminhado à Controladoria Geral de Disciplina.