AMC intensifica ações da Operação Lei Seca durante a Copa do Mundo

A Operação Lei Seca será intensificada ao longo da Copa do Mundo para promover a conscientização sobre os riscos de dirigir alcoolizado. Em Fortaleza, os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão em locais com intensa movimentação de veículos e pedestres com o intuito de evitar comportamentos inadequados no trânsito. A ação é de caráter preventivo.

"A simples presença do nosso efetivo em campo já inibe a prática de misturar álcool e direção, garantindo um ir e vir mais seguro. Precisamos criar a cultura no cidadão de cumprimento às normas de circulação viária para evitar lesões e mortes no trânsito", pontua o superintendente da AMC, Antônio Ferreira.

Dirigir alcoolizado é um alto risco para acidentes no trânsito. Os dados do Ministério da Saúde mostram que uma em cada cinco vítimas atendidas por acidentes de trânsito nos hospitais brasileiros estavam alcoolizadas. Na Capital, cerca de 20% das internações no Instituto José Frota de vítimas de acidente de trânsito estavam sob efeito de bebida alcoólica.

Ao ingerir bebida alcoólica, o condutor fica com reflexos mais lentos, dificultando a capacidade visual e aumentando os riscos de um acidente de trânsito mais severo.

