A Avenida Deputado Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, passa por mais uma etapa das obras para a construção de um sistema de drenagem. Desta vez, as intervenções ocorrem entre a rua E e a rua G, iniciando nesta segunda-feira, 21, e tendo duração de 50 dias. As obras acontecem no sentido Oliveira Paiva/ Castelão, sendo o trecho bloqueado parcialmente.

O projeto prevê a construção de uma nova galeria de drenagem na via, que será integrada ao sistema já existente na região. No local, apenas uma faixa de tráfego, no lado da via, junto ao passeio, será bloqueada. Ao todo, 250 metros da avenida receberão as intervenções.

Confira os desvios para os condutores:

Sentido leste-oeste (Cidade dos Funcionários/Passaré)

- Av. Oliveira Paiva, à direita na alça do viaduto da BR-116, segue pela BR-116, à direita na alça de acesso à Av. Alberto Craveiro e à direita na Av. Dr. Silas Munguba.

Sentido oeste-leste (Passaré/Cidade dos Funcionários)

- Av. Dr. Silas Munguba, à direita na Av. Juscelino Kubitschek, à esquerda na Av. Presidente Costa e Silva, segue pela Av. Jornalista Tomaz Coelho, à direita na Rua Santa Efigênia, à direita na Rua Antônio Gadelha, à direita na BR-116 e à direita na alça de acesso à Av. Oliveira Paiva.

As obras

As intervenções tiveram início em outubro deste ano, entre as ruas Jornalista Anto. Pontes Tavares e Itaboraí. O projeto prevê a construção de uma nova galeria de drenagem na via, que será integrada ao sistema já existente na região. O objetivo é proporcionar maior vazão das águas da chuva, evitando alagamentos na via

Além do novo sistema de drenagem, o local também recebe a recomposição do asfalto. Ao todo, cerca de R$ 4,1 milhões foram investidos nas obras, que têm prazo de conclusão de seis meses.



