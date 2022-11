Enem 2022: após 2º dia, candidatos consideram prova dentro do esperado

No segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, neste domingo, 20, candidatos relataram que as questões aplicadas foram "dentro do esperado". Após os dois domingos do exame, candidatos reforçam a importância de ter uma estratégia para driblar a extensão da prova e para manter o equilíbrio emocional.

Por volta das 18 horas, a entrada da Uninassau - Campus Doroteias, na avenida Aguanambi, se encheu com os candidatos que saíam da prova realizada no local de aplicação. Para muitos, é o momento de comparar respostas com os colegas e trocar as primeiras impressões sobre as questões.

Foi o caso das amigas Rachel Pila, 16, e Júlia Ristov, 16, que cursam o 2º ano do Ensino Médio e realizaram o exame como "treineiras". "Eu sou mais de humanas. Então, o primeiro dia eu gostei muito. Estava muito tranquila em relação ao tempo. Adorei o tema da redação. Hoje, a de matemática eu gostei muito. Tinham muitas questões de raciocínio lógico e equação básica", compartilha Rachel.

"As de ciências da natureza, como eu não estudei, não gostei muito. Mas vendo o nível das questões, dá pra ver que não foi uma prova tão difícil para quem estava fazendo pra valer. É só extremamente cansativa", acrescenta.

Júlia conta que prefere começar a prova pela área que mais gosta para não se cansar logo no início. "Comecei por natureza e depois fui para matemática", diz. Para elas, é uma prova de resistência e o desafio é aguentar ler as questões com calma.

Para Felipe Barreto Távora, 14, a edição de 2022 foi o primeiro contato com o exame. Cursando o 9º ano do Ensino Fundamental, ele conta que fez a prova pela experiência e que muitos dos conteúdos cobrados ainda nem foram vistos por ele em sala de aula.

"Nessa [prova do segundo dia] o tempo foi realmente apertado. Você precisa ter um raciocínio e fazer as contas", considera. Felipe também começou a realizar as provas pelas questões de matemática, que considera mais fáceis.

No caso de Isadora Jorge, 18, esse é um ano decisivo. Ela considera que os candidatos precisam ter estratégia e calma para resolver as questões. Segundo ela, que cursa o 3° ano, um fator decisivo para o bom desempenho nas questões de exatas é o treino, visto que o nível de muitas questões não é de dificuldade elevada.

"Sempre tem questões de eletrodinâmica, projeção, combinatória, que a pessoa tem que realmente treinar porque sempre vai cair, independente do ano", fala, sobre conteúdos recorrentes no exame.

Adriano Lisboa Albuquerque, 17, e Lucas de Sousa Cortes Dias de Oliveira, 18, também cursam o 3º ano. "Eu gostei das provas, preferi o segundo dia. A de matemática achei muito fácil", opina Adriano, que tenta ingressar no curso de Medicina.

"O primeiro dia foi bem mais chatinho de fazer. Muito texto, foi muito cansativo. A prova de natureza foi bem interpretativa, principalmente a parte de biologia, mas matemática foi mais tranquilo de fazer", analisa Lucas, que busca cursar Engenharia Civil.

No Ceará, cerca de 224 mil pessoas se inscreveram para o Enem 2022. O Estado é o quinto do País em número de inscrições. Segundo o Inep, o gabarito oficial e os cadernos de questões serão divulgados na próxima quarta-feira, dia 23 de novembro.

Os estudantes que não compareceram aos locais de provas ou não prestaram o exame por problemas logísticos ou doenças infecciosas, como a Codvid-19, poderão solicitar a reaplicação do Enem entre os dias 21 e 27 de novembro.



Datas importantes:

21 a 27 de novembro

Pedido de reaplicação do Enem

23 de novembro

Gabarito

10 e 11 de Janeiro

Enem PPL e reaplicação

10 de fevereiro

Resultado do Enem

14 a 17 de fevereiro

Sisu

21 a 24 de fevereiro

Prouni

28 de fevereiro a 3 de março

Fies

10 de abril

Resultado dos treineiros e espelho da redação do Enem

