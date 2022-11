Dia da Consciência Negra: Museu da Imagem e do Som tem programação especial neste domingo

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) apresenta neste domingo, 20, uma programação especial em alusão ao Dia da Consciência Negra, comemorado hoje.

Das 18h30 às 19h45 deste domingo, serão projetadas 141 fotos na fachada do anexo do museu, na avenida Barão de Studart.

As fotos, que têm como tema “consciências negras”, foram produzidas por 36 autores e autoras negras, com ensaios variados, como paisagens litorâneas, fotos de perfil, de Fortaleza, quilombos, além de imagens que exaltam a cultura e a beleza negras.

Essas fotos voltaram a ser projetadas dos dias 24 a 27 próximos.

Também neste domingo mais cedo, às 17h, o MIS irá apresentar o debate “Imagem, Memória e Lutas Negras no Ceará de Chico da Matilde".

Durante o evento, será projetada uma das poucas fotografias existentes, onde é possível ver o rosto de Francisco José do Nascimento, um dos principais líderes abolicionistas do Estado. Francisco ficou conhecido como Chico da Matilde ou Dragão do Mar.

Participam a historiadora e diretora de museus Raquel Caminha; Lilica Santos, mulher negra e artista multilinguagem; o educador do MIS, David Felício; e o professor universitário Hilário Ferreira.

Às 19h, os interessados poderão acompanhar uma roda de capoeira organizada pelo mestre Urso Preto.

Toda a programação do Museu da Imagem e do Som é gratuita.

Serviço

Programação alusiva ao Dia da Consciência Negra

Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Praça do MIS)

Hora: a partir das 17h deste domingo, 20

Endereço: avenida Barão de Studart, 410, Meireles.

Confira a programação

Projeção de imagens com o tema “Consciências Negras”

Data: Dia 20 e 24 a 27 de novembro

Horários:

Dia 20: 18h30 às 19h45.

Dias 24, 25 e 27: 18h às 19h45

Dia 26: 19h às 19h45.

Imagem, Memória e Lutas Negras no Ceará de Chico da Matilde



Data: 20/11

Horário: 17h às 19h

Vem Vadiar no Museu: Roda de Capoeira com Mestre Urso Preto

Data: 20/11

Horário: 19h - 19h45