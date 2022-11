Receita Federal apreende drogas sintéticas em encomendas postais

A Receita Federal apreendeu duas encomendas postais vindas de Goiânia e São Paulo com destino a Capital contendo 1.000 pontos de NBOMe e 1.100 comprimidos de ecstasy. As apreensões aconteceram nestas quinta e sexta-feira, dias 17 e 18, no Centro de Distribuição dos Correios de Fortaleza, feitas pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho.

O ecstasy é uma das drogas sintéticas de maior circulação no mundo. Já o NBOMe é um alucinógeno ainda de mercado bem específico - surgiu no mundo apenas em 2003, criada em laboratório na Alemanha para uso medicinal e que passou a ser consumida ilicitamente.

A identificação dos pacotes foi feita com a inspeção de rotina feita por cães farejadores, que apontaram a encomenda aos agentes, acusando a presença das drogas. O material será encaminhada à Polícia para abertura dos procedimentos de investigação. A fiscalização ocorre semanalmente com análise de risco, uso de scanner e com a participação dos agentes caninos.

