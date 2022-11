Faculdade de Fortaleza oferta atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica

Núcleo de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica vai ser inaugurado nesta quinta-feira, 10, na unidade Parangaba do Centro Universitário Estácio do Ceará

O Centro Universitário Estácio do Ceará, na unidade Parangaba, em Fortaleza, vai inaugurar o Núcleo de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica nesta quinta-feira, 10, às 14 horas. Sendo uma iniciativa do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), o serviço é constituído por uma equipe de advogados e de estudantes do curso de Direito da instituição.

Além de ofertar atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica, a iniciativa vai oferecer orientações sobre os meios jurídicos para a solução de demandas, como divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia e medidas protetivas.

Segundo Eveline Lima, responsável pelo núcleo, também serão informadas quais instituições ofertam amparo às vítimas.

“Apesar do avanço legislativo, que tem reconhecido à mulher o seu espaço de proteção, liberdade e autonomia, as estatísticas ainda evidenciam um aumento dos casos de violência. Nosso intuito é proporcionar a essas mulheres o conhecimento sobre o tema, dando clareza sobre a prevenção, a coibição da violência e o fortalecimento de sua rede de apoio”, explicou Eveline.

O núcleo vai funcionar nas dependências do NPJ, que fica localizado na Avenida Senador Fernandes Távora, 137, bloco B. O serviço é ofertado de forma gratuita à população, que pode agendar atendimento pelos telefones (85) 3194 9627 ou (85) 97401 5839.

Serviço

Estácio do Ceará inaugura núcleo de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica.

Data: 10 de novembro (quinta-feira).

Horário: 14 horas.

