Vídeos de abuso sexual contra crianças: homem alvo de operação já foi preso

As investigações da Polícia Federal identificaram o compartilhamento de mais de 700 arquivos ilícitos entre 2020 e 2022. O homem já havia sido preso em 2020

Um homem condenado no ano de 2020 por crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da Internet é alvo de uma nova operação, nesta segunda-feira, 7. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão, em Fortaleza, para apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de um inquérito policial.



De acordo com a Polícia Federal, a busca tem como objetivo interromper as práticas ilícitas. As investigações identificaram o compartilhamento de mais de 700 arquivos ilícitos entre 2020 e 2022. O homem foi condenado em 2020 por uma investigação que aconteceu em 2017. Já a nova operação, chamada de Voraz, começou em outubro de 2022.

"O investigado responderá pelo cometimento, em tese, dos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. As investigações continuam com análise do material apreendido", afirma o órgão.

