Morre aos 86 anos dom Geraldo Nascimento, bispo-auxiliar emérito de Fortaleza

Após alguns dias internado no Hospital Unimed, em Juazeiro do Norte, devido a uma grave infecção pulmonar, dom Geraldo faleceu aos 86 anos de idade

Morreu aos 86 anos o dom Geraldo Nascimento, frade capuchinho da Província do Ceará e Piauí e bispo-auxiliar emérito da Arquidiocese de Fortaleza. O falecimento ocorreu na noite desse domingo, 6, no Hospital Unimed, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, por conta de uma grave infecção pulmonar. Em solidariedade, a comunidade religiosa Franciscanos Capuchinhos pede, por meio de nota fúnebre, que os confrades celebrem missas em sufrágio da alma de dom Geraldo.

Conforme informações da Arquidiocese, o velório acontecerá no Santuário São Francisco das Chagas, em Juazeiro do Norte, a partir das 7h desta segunda-feira, 7, e deve prosseguir até as 9h da terça-feira, 8, quando será celebrada a Missa de Corpo Presente. A celebração será presidida por dom Magnus Henrique Lopes, bispo da Diocese de Crato. Após a celebração, o corpo de dom Geraldo será sepultado no próprio Santuário.

Quem foi dom Geraldo Nascimento

Nascido em Senador Pompeu, no interior do Ceará, no dia 18 de maio de 1936, dom Geraldo Nascimento foi acolhido como postulante na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, após estudar no colégio Salesiano, em Baturité, e no Colégio Marista Cearense, em Fortaleza. Em 1959, deu início ao ano do Noviciado em Guaramiranga, onde emitiu os primeiros votos no dia 28 de dezembro de 1960.

Foi ordenado sacerdote no dia 29 de junho de 1967, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, por Dom José Medeiros Delgado, arcebispo de Fortaleza. Formou-se em Teologia e Filosofia, chegando a atuar como diretor e professor, no ano de 1968.

Desde 2016, era membro da fraternidade capuchinha de Juazeiro do Norte-CE, exercendo a função de confessor no Santuário São Francisco das Chagas, levando a todos o seu testemunho franciscano de simplicidade e de espírito missionário.

No último dia 6 de novembro, após alguns dias internado no Hospital Unimed, em Juazeiro do Norte, devido a uma grave infecção pulmonar, dom Geraldo faleceu aos 86 anos de idade.

